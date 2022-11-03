Patek Philippe推白金版Nautilus　下半年重磅作彩虹鑽Aquanaut Luce

作為錶王，百達翡麗（Patek Philippe）於10月中旬前一口氣發表下半年8款新作，其中更為Nautilus添加3位新成員，壯大軍團，亦加推首枚彩虹鑽女裝自動計時腕錶—— Aquanaut Luce，以涵蓋複雜與經典設計的新作，繼續稱霸國際錶壇！

隨着去年Patek Philippe宣布停產旗下Nautilus系列藍面鋼錶（ref.5711/1A），市場上可謂一枚難求，更愈炒愈熱。其後品牌加推的綠面Nautilus（ref.5711／1A-014）更成熱搶對象。而剛於10月中結束的保利香港秋季拍賣會，其中一枚38毫米錶徑Nautilus黃金腕錶（ref.3800/1），成交價更高達38.4萬港幣！

由此可見，Nautilus在錶迷和收藏家心目中仍然有價有市，難怪錶王於今年下半年度推出3款Nautilus新作，就連外形相似的Aquanaut Luce女裝系列也成為品牌的重磅作，兵分兩路進攻大家的荷包呢！

▲ Aquanaut Luce系列時計腕錶（ref.7968／300R）：錶徑39.9毫米，鑲藍寶石鑽石玫瑰金錶殼，白色珍珠貝母Aquanaut 凸紋圖案錶面，搭載自家製CH28-520自動上鏈機芯，動力儲存45小時，防水約30米，紅色鑲鑽叠釦複合物料錶帶。（$1,527,800／圖片：品牌提供）

首枚女裝計時秒錶

繼去年Aquanaut Luce兩地時間腕錶（ref.5269/200R） 後，Patek Philippe為擴充女裝時計系列，首度加入計時秒錶款式為新成員。新款Aquanaut Luce彩虹鑽計時秒錶（ref.7968/300R-001）是品牌首款搭配CH 28-520機芯的女裝計時秒錶。

▲ CH28-520備有縱向碟形離合器，以及自動回位功能，可於計時秒裝置運行期間，可瞬間開始新的計時操作 。（圖片：品牌提供）

▲ 合共40顆色彩各異的長方形（共約2.05卡）藍寶石和40顆長方形（共約2.31卡）鑽石。（圖片：品牌提供）

錶匠運用「隱密式鑲嵌」技術，裝飾錶圈上兩圈寶石：內圈有40顆長方形白鑽（2.05卡），外圈則40顆色彩各異的長方形藍寶石（2 .31卡），猶如彩虹般的漸層變化的彩色藍寶石。

全部寶石都經過品牌錶匠嚴格挑選，而錶面配上刻有品牌經典Aquanaut凸紋圖案的珍珠貝母，加上藍寶石綴飾的小時刻度、添上白色夜光塗層的玫瑰金時、分針，優雅瑰麗。為方便用家配襯，官方附上有3種顏色錶帶讓用家按心情喜好替換，非常體貼。

▲ 新款腕錶備有3條複合物料錶帶，由耐用抗磨的複合材料製成，可隨心情揀選红色（原裝）、啞光米色及啞光白色（額外錶帶），錶帶配以鑲有10顆鑽的專利摺叠釦。（圖片：品牌提供）

重新演繹Nautilus

由2006年開始，Nautilus系腕錶（ref.5711／1）已成各大錶迷的dream watch，於2015年及Patek Philippe也加推玫瑰金版本的Nautilus。由此可見，品牌欲把此一代鋼王一代代的進化和升級，今年終推出白金款式，結合藍色放射狀錶面和黑色漸變外緣，為這款Nautilus續寫新一頁，也壯大了 Nautilus家族聲勢。

▲ Nautilus系列腕錶（ref.5811／1G）：錶徑41毫米，白金錶殼，藍色放射狀黑色漸變外緣效果橫向凸紋錶面，搭載自家製 26-330 SC自動上鏈機芯，動力儲存35小時，防水約120米，白金錶鏈。（$500,800／圖片：品牌提供）

▲ 白金錶鍵配備品牌摺叠釦，由4枚獨立釦爪固定，兼備全新的可鎖定調校模式快捷且安全地把錶鍵延伸2毫米或4毫米的長度，佩戴時更舒適。（圖片：品牌提供）

全新推出的Nautilus系列腕錶（ref.5811/1G）白金藍面腕表，與前款型號在細節上略有不同：錶徑由過往40毫米增至41毫米，厚度卻從8.7毫米「纖薄」成8.3毫米，機芯具備提升精準度的停秒裝置，並搭配了拉出槓桿系統，以便從錶面一側拉出上鏈柄軸。以往採用3層式組合的錶殼，新作則回歸到1976年原創款Nautilus的2層式錶殼結構（由中層錶殼、錶殼底蓋和錶圈組成），並配上新款的摺叠釦給錶迷以茲識別。

▲ 錶環、錶殼和錶鏈須經過55道工序而成，包括人手磨砂和拋光交織等加工效果。（圖片：品牌提供）

當然，喜歡玫瑰金款式的可看看加入月相顯示設計的Nautilus系列腕錶（ref.5712/1R），華麗度和高貴度同樣令人愛不釋手呢！

▲ Nautilus系列腕錶（ref.5712／1R）：錶徑40毫米，玫瑰金錶殼，啡色放射狀黑色漸變外緣效果橫向凸紋錶面，搭載自家製 240 PS IRM C LU自動上鏈機芯，動力儲存38小時，防水約60米，玫瑰金錶鏈。（$594,100／圖片：品牌提供）

▲ 金質立體小時刻度、金質時針和分針添上白色夜光塗層。（圖片：品牌提供）

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