  • 23°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

強積金10月歐美股票翻身 兩隻升逾8% 囊括10大最佳基金 10隻中港股票包尾

強積金 14:37 2022/11/03

分享：

分享：

提起MPF，相信不少人都感覺心淡，不過如果有積極管理好強積金組合，可能會有意想不到的結果。10月份的數據顯示，歐美股票基金、環球股票基金及DIS的核心累積基金都止跌回升，不少歐美股票基金單月都有7-8%的回報。相反，中港股票基金仍是雙位數的跌幅，如果有就MPF作出分散投資，應該遠遠勝過只是重倉中港股票。

強積金10月份表現

    點擊圖片放大
    +3
    +2

單月表現最好  較最差高出25百分點

如上圖所見，10月份最佳的強積金基金，全由歐美股票基金囊括。10月表現最差的強積金基金，則全部都是中港股票基金。表現最好與最差，單月回報差距高達25個百分點!

10月份表現最好的是友邦優選計劃的「北美股票基金」，與宏利環球精選計劃的「宏利MPF康健護理基金」，單月升幅都在8%以上。而其餘多隻歐美或環球股票基金，升幅都在7%以上。以致美國股票基金10月份平均升7.7%，歐洲股票基金及環球股票基金10月份都平均升6.8%及5.55%。雖然今年首10個月平均仍跌2成，但已是一吐烏氣。

不過，中國及香港股票基金仍難擺脫頹勢，上月包辦表現最差的10隻基金，而整個類別首10個月累跌39.24%，今年至今累跌逾4成的比比皆是。

本地股票歷來第5個最差月份

提供數據的積金評級指，10月份本地股票表現雖是強積金歷來第5個最差月份。

積金評級主席叢川普指，10 月份的市況給強積金成員上了重要的一課。正當恒生指數回落至2009年水平，美國道指卻創下1976年以來最好的單月表現，這種差異凸顯了多元化投資極之重要。

預設投資策略  (DIS) 基金的成功被忽略

他又指，自5年前推出以來，預設投資策略 (DIS) 基金現佔強積金市場總額的8%，在強積金資金淨流入市佔率中排名第3。它在強積金成員中的受歡迎程度似乎並未受到關注。但DIS基金的多元化投資優勢重要，當中的「核心累積基金」廣泛投資於全球股票，包括美國股票市場，與其他混合資產基金和本地股票基金相比，其10月份的正回報可見優勢。

注意︰強積金乃跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

強積金10月美股賺5% 中港股跌12% 專家︰跌市應維持高風險配置
2022/10/26
強積金10月美股賺5% 中港股跌12% 專家︰跌市應維持高風險配置
【MPF】強積金提取、表現、資產配置、整合　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月18日）
2022/10/18
【MPF】強積金提取、表現、資產配置、整合　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月18日）
強積金MPF可放銀行存款嗎？ 拆解今年最佳基金的資產配置
2022/10/18
強積金MPF可放銀行存款嗎？ 拆解今年最佳基金的資產配置
MPF愈跌愈買 中港股票基金今年錄190億元淨買入 首3季表現勁跌3成
2022/10/17
MPF愈跌愈買 中港股票基金今年錄190億元淨買入 首3季表現勁跌3成
強積金 - MPF全港總資產跌穿1萬億 呢兩類基金今年力保不失
2022/10/06
MPF全港總資產跌穿1萬億 呢兩類基金今年力保不失
退休規劃產品 退休金 財富及退休規劃 退休基金 宏觀分析 財務自由 投資策略 港股 基金 股票

下一篇文章

【港股部署】憧憬內地放寬防疫+聯儲局轉向 港股現大反彈 邊啲板塊可望受惠？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【抗通脹】美國都有iBond? 抗通脹債券 年化收益率9.62%
【抗通脹】美國都有iBond? 抗通脹債券 年化收益率9.62%
高息儲蓄保 滿3年攞走4.5厘 條件雖多 中途提款都可賺住走
高息儲蓄保 滿3年攞走4.5厘 條件雖多 中途提款都可賺住走
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【保險保障】富越儲蓄計劃（6年及12年繳）新登場　較短保費繳付年期選項更添靈活性
【保險保障】富越儲蓄計劃（6年及12年繳）新登場　較短保費繳付年期選項更添靈活性
旅遊保險要先打疫苗？ 3保險要求先接種 有「免針紙」都唔保
旅遊保險要先打疫苗？ 3保險要求先接種 有「免針紙」都唔保
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款