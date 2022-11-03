強積金10月歐美股票翻身 兩隻升逾8% 囊括10大最佳基金 10隻中港股票包尾

提起MPF，相信不少人都感覺心淡，不過如果有積極管理好強積金組合，可能會有意想不到的結果。10月份的數據顯示，歐美股票基金、環球股票基金及DIS的核心累積基金都止跌回升，不少歐美股票基金單月都有7-8%的回報。相反，中港股票基金仍是雙位數的跌幅，如果有就MPF作出分散投資，應該遠遠勝過只是重倉中港股票。

強積金10月份表現

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單月表現最好 較最差高出25百分點

如上圖所見，10月份最佳的強積金基金，全由歐美股票基金囊括。10月表現最差的強積金基金，則全部都是中港股票基金。表現最好與最差，單月回報差距高達25個百分點!

10月份表現最好的是友邦優選計劃的「北美股票基金」，與宏利環球精選計劃的「宏利MPF康健護理基金」，單月升幅都在8%以上。而其餘多隻歐美或環球股票基金，升幅都在7%以上。以致美國股票基金10月份平均升7.7%，歐洲股票基金及環球股票基金10月份都平均升6.8%及5.55%。雖然今年首10個月平均仍跌2成，但已是一吐烏氣。

不過，中國及香港股票基金仍難擺脫頹勢，上月包辦表現最差的10隻基金，而整個類別首10個月累跌39.24%，今年至今累跌逾4成的比比皆是。

本地股票歷來第5個最差月份

提供數據的積金評級指，10月份本地股票表現雖是強積金歷來第5個最差月份。

積金評級主席叢川普指，10 月份的市況給強積金成員上了重要的一課。正當恒生指數回落至2009年水平，美國道指卻創下1976年以來最好的單月表現，這種差異凸顯了多元化投資極之重要。

預設投資策略 (DIS) 基金的成功被忽略

他又指，自5年前推出以來，預設投資策略 (DIS) 基金現佔強積金市場總額的8%，在強積金資金淨流入市佔率中排名第3。它在強積金成員中的受歡迎程度似乎並未受到關注。但DIS基金的多元化投資優勢重要，當中的「核心累積基金」廣泛投資於全球股票，包括美國股票市場，與其他混合資產基金和本地股票基金相比，其10月份的正回報可見優勢。

注意︰強積金乃跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

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