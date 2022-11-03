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上市公司持續超出氣候預算 淨零排放行動迫在眉睫

ESG投資 14:19 2022/11/03

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在第二十七屆聯合國氣候大會籌備之際，最近的MSCI（全球領先的投資決策支持工具和服務供應商）《淨零追蹤報告》指出，上市公司仍繼續超出氣候預算，但報告認為減碳不能只依賴企業或投資者，政策制定者都要站出來。

報告指出，上市公司仍繼續超出氣候預算，縮短了將氣溫控制在1.5°C之內的可用時間，也就是企業溫室氣體排放超標，全球氣溫加速上升。如果再不採取行動，按照目前排放量計算，估計到2100年，地球將不適宜人類居住。因此，為促進社會持續發展，減少排放和保護生態系統多樣性迫在眉睫。

本世紀末氣溫上升2.9°C  遠未達標
根據最新的數據，以將氣溫升幅控制在1.5°C為目標，上市公司將在2026年12月之前耗盡它們在全球排放預算中的份額，這比此前在2022年第二季度《淨零追蹤報告》中預測的提前了兩個月。

MSCI發佈的《淨零追蹤報告》顯示，上市公司今年將向大氣層直接排放109億噸範圍的溫室氣體，比2021年上升了1%，但比疫情前的高點下降了4.4%。按照目前的排放速度，到本世紀末，上市公司將使全球氣溫上升2.9°C，遠遠未達《巴黎協定》的目標。 

報告中還顯示，只有超過三分之一（36%）的上市公司設定了脫碳目標。由下圖可見，雖然由2015年至2022年，重視淨零行動並設立目標的企業逐年增加，但截至目前，仍然不到一半（46%）的上市公司公佈了淨零目標，説明多數企業仍然欠缺實際行動。

    點擊圖片放大

同時，由於企業設立淨零目標大相徑庭，導致情況變得更複雜。報告中顯示，一些企業設定的目標在平衡碳排放和脫碳，其他公司則計劃減少來自公司的供應商或客戶以外的直接排放。另一方面，有些企業只是純粹打算提高公司對可再生能源的使用。 為了更好實現淨零目標，理應設立一個共同的標準。

立即行動勢在必行
氣候變化加劇了生物多樣性和生態系統的破壞，削弱了社會承受和適應氣候變化影響的能力。因氣候變化而惡化的野火將碳排放到空氣中，同時破壞了自然儲存碳的森林，增加了公司達到淨零排放的壓力。同時，低碳轉型又需要數万億美元的投資，增加了淨零的成本。

因此，減少排放和保護生態系統勢在必行，不僅能拯救生存的家園，還可以降低過渡到淨零未來的成本。為了促進社會和經濟的發展，應該多方配合達成目標。MSCI 氣候變化投資研究部門執行董事Sylvain Vanston表示：「淨零轉型的重擔不能僅落在公司層面。政策制定者需強制設置國際標準統一的氣候數據披露指引，從而促進投資者採取實質行動。」 
 

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