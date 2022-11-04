嘉禾院線 $70 1張電影票+細爆谷 益成醫療口罩 雙11每盒低至$11

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.7-Eleven：嘉禾院線特惠 70元電影票+爆谷

即日起至11月6日，可於全線7-Eleven以70元超抵價購買嘉禾院線優惠套票，包括1張2D電影換領券+1張細爆谷券。

換領期限：即日起至11月6日

套票有效期：即日起至12月11日

▼ 點擊圖片放大

2. Canuxi Mask ：雙11 每日10點開搶 每盒低至11元

口罩早已成為日常用品，當然要便宜又好用。適逢雙11購物節，即日起至11月11日，益成醫療推出閃購活動，每日上午10點開搶，更有每盒低至11元。

購買網址：按此

▼ 點擊圖片放大

3. 一芳：會員逢星期二買兩杯飲料 可享7折

即日起至11月29日，每逢星期二，會員到一芳台灣水果茶以正價購買任何兩杯飲料，即可享7折優惠。只要於印花卡集滿20個印章，即可加100元換領會員卡，填寫個人資料更可獲1套一芳優惠券及升級為永久會籍。

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App