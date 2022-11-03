  • 23°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本11月逾800件食物飲品加價　3大乳製品公司首次同時上調價格

個人增值 13:18 2022/11/03

分享：

分享：

環球受高通脹影響，連長期通縮的日本也出現通脹，更有不少日用品要加價。日本有研究公司公布一項調查發現，日本11月份將有多達800種食品和飲品的價格大幅上漲，增加了不少日本家庭的負擔。其中，3大品牌的牛奶價格會是3年以來首次同時上調價格，而「餃子的王將」每份餃子更由286日圓上升至297日圓，預計明年或未來會有超過2,000個以上餐飲項目面對價格調整。

「調味料」、「加工食品」等將加價

日本放送協會（NHK）引述日本一間信用調查公司資料調查公司（Teikoku Databank）的報告指出，該公司截至10月底對日本105間主要食品和飲料製造商進行了調查，整理了一份貨品價格上升的清單，發現由於日圓貶值和原材料價格飆升，這些食品公司今年已上調和計劃上調的食品和飲料多達20,743項。Teikoku Databank的數據亦顯示，11月將有833種食品加價，包括烤肉醬等「調味料」共338項；牛奶、乳酪及嬰兒奶粉等「牛奶及乳製品」共318項；果醬及嬰兒副食品「加工食品」共128項等。

森永乳業牛奶加幅達10.2%

而TBCS電視台亦有報道，在日本多個食品加價中，「餃子的王將」每份餃子將由286日圓上升至297日圓。另外，日本有3大乳製品公司將於11月1日開始上調乳製品價格，明治牛奶加價幅度高達5.5%，雪印牌牛奶加價高達9.6%，森永乳業的牛奶加價則高達10.2%，這為3年7個月以來，3間公司首次同時加價。除了食品項目加價外，一些用品亦面臨加價，例如液態膠水也由每瓶170日圓加價至200日圓，是相隔約30年再度加價。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文
CPI 日本央行 通脹 香港經濟日報 日本 疫情 電視台 日圓 食品 餐飲

下一篇文章

中了巨額彩票怎麼辦？做好這幾點避免轉喜為悲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票
【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月17日）
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月17日）
【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
理財加油站 - 「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
滙豐郵寄月結單明年將收$60年費　今推簡易版流動理財APP
滙豐郵寄月結單明年將收$60年費　今推簡易版流動理財APP
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款