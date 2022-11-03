日本11月逾800件食物飲品加價　3大乳製品公司首次同時上調價格

環球受高通脹影響，連長期通縮的日本也出現通脹，更有不少日用品要加價。日本有研究公司公布一項調查發現，日本11月份將有多達800種食品和飲品的價格大幅上漲，增加了不少日本家庭的負擔。其中，3大品牌的牛奶價格會是3年以來首次同時上調價格，而「餃子的王將」每份餃子更由286日圓上升至297日圓，預計明年或未來會有超過2,000個以上餐飲項目面對價格調整。

「調味料」、「加工食品」等將加價

日本放送協會（NHK）引述日本一間信用調查公司資料調查公司（Teikoku Databank）的報告指出，該公司截至10月底對日本105間主要食品和飲料製造商進行了調查，整理了一份貨品價格上升的清單，發現由於日圓貶值和原材料價格飆升，這些食品公司今年已上調和計劃上調的食品和飲料多達20,743項。Teikoku Databank的數據亦顯示，11月將有833種食品加價，包括烤肉醬等「調味料」共338項；牛奶、乳酪及嬰兒奶粉等「牛奶及乳製品」共318項；果醬及嬰兒副食品「加工食品」共128項等。

森永乳業牛奶加幅達10.2%

而TBCS電視台亦有報道，在日本多個食品加價中，「餃子的王將」每份餃子將由286日圓上升至297日圓。另外，日本有3大乳製品公司將於11月1日開始上調乳製品價格，明治牛奶加價幅度高達5.5%，雪印牌牛奶加價高達9.6%，森永乳業的牛奶加價則高達10.2%，這為3年7個月以來，3間公司首次同時加價。除了食品項目加價外，一些用品亦面臨加價，例如液態膠水也由每瓶170日圓加價至200日圓，是相隔約30年再度加價。

責任編輯：區祖飛

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