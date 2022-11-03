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恒生4.5厘定期存款 冠絕4大銀行 非特選客戶4.15厘（附4大銀行最新定期年利率）

收息攻略 17:40 2022/11/03

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在美國再次大幅加息後，大型銀行亦出手加存息搶奪資金。今日恒生銀行把3及6個月的港元與美元定期存款年利率都上調了，最新高位達4.5厘，為4大銀行之中最高，如果並非特選客戶，也有最高4.15厘，同樣高於其他3大銀行。非特選客戶的優惠適用於新資金於網上開立，如果非網上開立，則略低0.05厘，但亦已超過4厘。

恒生銀行最新定期年利率

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恒生最新把給予特選客戶的6個月港元定存，由上月的3.8厘加至4.5厘。如果上個月做了3.8厘，今個月即使是續期，也有4.4厘之高。

如非特選客戶，3及6個月的港元定期加至3.75厘及4.05厘，如果非網上開立則為3.7厘及4厘；美元方面，3及6個月則加至3.85厘及4.15厘，如非網上開立則為3.8厘及4.1厘。

恒生銀行加存息後，在上述4個存期當中，均為4大銀行中最高，詳見下圖︰

4大銀行最新存息比併

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大型銀行本周輪流加息，本週一滙豐及渣打均有調整，滙豐把最高年息加至3.7厘，渣打港元亦有4厘。但中銀在當時仍是不同存期之中、4大行的最高息。不過恒生今次加息後，暫時領先其他3大行，在3及6個月、港元及美元的定期存款中，都是恒生的息口佔優。

12個月方面，港元則以中銀及渣打的4厘最高；美元則是中銀的4.1厘最高。

需留意，恒生的定期存款優惠適用於個人客戶以合資格新資金結餘開立。如果想用恒生個人e-Banking或恒生Mobile App，交易時段為星期一至五上午8時至下午7時55分及星期六上午8時至下午4時55分 （只適用於港元）。

 

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