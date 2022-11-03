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中國保障性租賃住房或涉資2萬億 牽頭內銀有利潤壓力

個人增值 08:00 2022/11/03

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評級機構標普表示，從今年到2025年，中國建設籌集保障性租賃住房或將耗資2萬億元人民幣。

 

標普指，中國計劃在「十四五」期間籌集建設保障性租賃住房870萬套間，大約相當於每年新增住房供給的10%。據該行估算，從今年到2025年，該計劃將耗資1.6萬億-2萬億人民幣。此外，各參與方還面臨著不同的機會成本。標普全球評級信用分析師胡暘瑞表示，地方政府和銀行可能會優先執行政策任務，而把商業利益擺在相對次要的位置。

 

標普預計參與城市將達190個左右，受益租戶將達2,600萬人左右。在北京、上海、廣州和深圳，保障性租賃住房可能會佔到一半的新增住房供給。

 

標普全球評級信用分析師徐燁表示，對於牽頭提供資金支援的大型中資銀行而言，利率優惠可能會給其利潤指標帶來一定壓力。但對於城投等地方國有企業來講，該計劃應該會帶來穩定的現金流。

 

所有參與方都將承擔一些機會成本，如低價出讓土地、財政補貼、融資利率優惠、前期資金佔用等。如有專案出現問題，還可能演變為地方政府的或有債務負擔。

 

標普全球評級信用分析師陳令華表示，如果建設或籌集數量太多，那麼地方政府可能會出現庫存過剩。而如果供給數量太少，那麼解決重要社會問題的目標就等於沒有實現。

 

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