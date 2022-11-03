中了巨額彩票怎麼辦？做好這幾點避免轉喜為悲

相信中六合彩是很多人的夢想，就算清楚中頭獎甚至中獎的機率非常渺小，但還是希望自己能成為那位幸運兒。大家可曾有幻想過中了頭獎會做什麼？會買樓、買車？大多數人應該都想去做一些曾經想做但沒有能力的事，其實中獎之後，領獎及後期管理都需要細心處理和周詳計劃，一不小心就會誤入歧途，將喜事變成悲劇。

六合彩正確領取方法

其實六合彩領獎都有不少規定，每年都有不少「大頭蝦」忘記去領獎，甚至不知道自己中獎，若果錯過領獎期限就真的與獎金擦肩而過了，下一次中獎有不知是何年何月。

其中，領獎期限是獲獎人必須在有關攪珠舉行的日期後起計60天內領獎，逾期無效。領獎方法視乎投注的方式而有所區別，有如下幾個：

用現金在投注站窗口投注：

港元100萬或以下:可前往任何一間場外投注處或馬場投注櫃位領取

港元100萬元以上:需前往跑馬地體育道一號香港賽馬會總部大樓

港元500萬元以上：需在指定時間致電1817登記，完成登記後可獲安排領獎

以現金投注基本都需要親自領取，如果害怕錯過領獎期限可以選擇以投注戶口自動派彩的方式，其中支持自動派彩的投注方式包括電話投注、「固定指示」投注及「互動投注服務」投注，以上幾個方式，「固定指示」投注無論中獎金額多少都會自動派彩，剩餘兩種方式，只有中獎500萬元以上才需要致電1817登記，500萬元以下都會自動派彩。

合理管理巨額獎金

能中大獎居然是運氣可加的大好事，但很多人中獎之後大肆揮霍或錯誤管理導致不少悲劇。為避免更多人將好事釀成壞事，以下是幾條中大獎後合理管理的建議。

1.冷靜後才做決定

相信每個中獎人士收到中獎消息後，都會立即去領取獎金，並且開始用這筆錢瘋狂做自己想做的事情。但要知道，總有一天會花光這筆錢，如果只是單純用來揮霍，後半生的生活將不會因為這筆意外之財而走上更好的軌跡。所以眼光應該放長遠，領到獎金的當下不要急於做任何決定，待自己冷靜下來再做考慮。

有財務顧問甚至建議，可以把獎金做1個月或3個月的短期定期存款，賺取高息之餘，亦可鎖住資金，避免自己一下子頭腦發熱，把錢揮霍掉。

2.不要大肆張揚

中獎固然是喜事，但要保持低調，否則可能會招來很多麻煩，比如自稱慈善機構的騙子、殺身之禍、政府機構調查和訴訟等。

近日有一名內地男子中了2億元的獎金，卻竟然不告訴妻女，因為擔心他們「不工作不努力」。雖說不要大肆張揚，但或者不需要完全不和至親的人分享消息。

3.保持清醒 回歸生活

永遠要記得自己的身份和軌道，不要因為這筆大額資金而迷失自己的生活，可以利用這筆錢做有意義的事情或專業的投資，不應該因為這筆錢而放棄原來的生活，甚至不思進取。

4.將資產交給專業人士管理

對於一個沒有管理過大額資金的人，這筆錢帶來的稅項等各個環節，及牽涉的財務知識也是十分複雜且有一定風險的。有必要聘請專業的財務規劃師和會計師等專業人士咨詢或幫忙管理這筆資金，避免因缺乏相關知識而觸犯法例。同時，自己也應該做好財務規劃，才能發揮這份獎金長久的效益。

責任編輯：梁政琪

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