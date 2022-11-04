【Marvel電影】被譽為Marvel史上最淒美之作　《黑豹2：瓦干達萬歲》 悼念真英雄

▲ 《黑豹2：瓦干達萬歲》與首集相隔4年終上映，講述瓦干達國王鐵查拉駕崩後的發展。

2018年上映的《黑豹》，結合原始部落和高科技武器兩種元素，對比強烈，別樹一幟，而在戲中飾演黑豹的查特域克保斯韋曼（Chadwick Boseman），無論戲裏戲外都貫徹瓦干達國王的悍勇形象，深得影迷喜愛。《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）相隔4年始面世，全球影迷翹首以待，讓大家得以在Marvel電影宇宙中好好懷緬並悼念這位早逝英雄。

大概沒有哪一齣英雄片會讓觀眾同時抱着難過又期待的心情進場，除了今年的《黑豹2》。

2020年8月，飾演《黑豹》裏瓦干達國王鐵查拉的金像提名男星查特域克保斯韋曼因罹患大腸癌而離世，因為其患病消息一直沒有公開，故他的去世令全球影迷倍感震驚且難以接受。而對於早就計劃好會開拍的續集，易角與否則成為大家的關注焦點。從電影海報看到，新一任「黑豹」由妹妹Shuri接力，這亦恰巧跟原著漫畫安排相同。

▲ 電影跟隨原著漫畫劇情，由鐵查拉妹妹Shuri接棒成為新一任黑豹。（電影劇照）

妹妹接棒皇位

電影以瓦干達國王駕崩而展開，當觀眾看着鐵查拉的母親、妹妹，以及一眾國民為他的離世而悲痛，就像一同經歷了對「黑豹」的哀悼。上一齣《黑豹》電影結尾，鐵查拉向世界公開了瓦干達的真正面貌，這一集自然要看世人對汎合金的明搶暗偷了。

不只文明世界對汎合金虎視眈眈，更出現了神秘海底部族。面對危機四伏，在前集展現驚人科學天才的鐵查拉妹妹Shuri（Letitia Wright飾），不得不肩負起率領瓦干達子民，保衞國家的重任。

▲ 電影初段為鐵查拉舉行的大型喪禮令人動容。（電影劇照）

打鬥更趨刺激

《黑豹2》繼續由導演Ryan Coogler執導，電影延續上集令人眼前一亮的視覺特技效果，不僅打鬥場面的刺激度升級，連場海陸空大激戰亦是戲中重點，被指將令觀眾大感過癮爽快。

預告中不論是瓦干達女戰士揮舞戰戟的敏捷，或是汎合金無堅不摧的威力，都令人看得痛快又激動，尤其當畫面出現妹妹接哥哥棒，穿上黑豹戰衣，從高處垂直降下的一幕，相信會令喜愛黑豹且懷念鐵查拉的觀眾，既興奮亦忍不住鼻子一酸。

外國媒體早前對電影一致表示讚賞，認為是Marvel有史以來最淒美也最強而有力的作品，通過不同角色真摯地表達對鐵查拉的哀悼，以感性的角度觸及失去、傷痛，從而牽引出最具力量的新英雄，甚至有望衝擊奧斯卡。

▲ 飾演失去兒子的母后Angela Bassett（右）表現令人深刻難忘。（電影劇照）

悼別真英雄

《黑豹》曾榮獲第91屆奧斯卡金像獎最佳原創音樂，大家對於新一齣的電影音樂自然有所期待。團隊邀得著名歌手Rihanna和音樂人Tems共同製作主題曲《Lift Me Up》，是Rihanna睽違多年再次重拾歌手本業的回歸之作。純粹的樂器伴奏下，乾淨渾厚的嗓音一開口就將觀眾帶回瓦干達，觸動人心。

▲ 除要面對外來文明世界對汎合金的虎視眈眈，還要應付神秘的海底部族的挑釁。（電影劇照）

鐵查拉曾在《美國隊長3：英雄內戰》中說過：「在我們的文化裏，死亡並不是結束。」就像瓦干達過去的祖輩，永遠存留在祖靈平原之中，查特域克保斯韋曼的黑豹形象，也將一直延續。《黑豹2》不只是戲中瓦干達國民送別駕崩國王，也是電影團隊向黑豹送上最後致敬的真誠之作。（上映日期：11月9日）

▲ 飾演瓦干達國王鐵查拉兼黑豹的男星查特域克保斯韋曼前年因病離世，全球影迷惋惜不已。（電影劇照）