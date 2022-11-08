【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略 立即收看！

「0+3」返港政策公布後，刺激港人報復式外遊。由Klook數據顯示，港人五大熱門旅遊勝地，分別為日本、泰國、歐洲、韓國及新加坡，日圓滙率下跌，日本繼續成為港人外遊首選。《ET財智Talk》請來Klook香港區總經理岑皓祺（Kenny），從大數據預測聖誕、新年期間，各地機票、酒店價格趨勢，以及分享疫後旅遊新常態。立即收看！

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01:40 「0+3」報復式外遊需求急升

02:53 旅遊網站搜尋率大增220%

03:40 港人搜尋旅遊資訊已成習慣

04:34 人均消費額上升20%

04:51 海外活動預訂量上升220%

05:25 新用戶客戶量增170%

06:11 3至6日短綫外遊意欲增加

06:44 選擇特別旅遊體驗決心大

07:50 疫後計劃行程愈有彈性愈佳

08:42 日本為港人外遊首選

09:15 日圓滙率划算有利港人遊日

10:05 日本自駕遊增加 深度遊日成新趨勢

11:15 第四季航班僅回復三四成客量

11:25 料明年第二季或回復疫情前客量水平

11:48 機票供應不足 旺季格價較昂貴

12:42 悉尼機票價格升兩倍 長途航班升幅顯著

13:52 料明年第二季航班供應漸正常

14:07 非繁忙搜尋時間有機會買入平機票

16:25 各國本地遊需求下降

16:44 酒店供應多價格未急升

17:08 日圓滙率大跌愈20%

17:14 東京酒店價格於淡季下跌38%

17:20 日韓酒店旺季升幅仍大

19:23 內地未通關 本地消費仍弱

20:15 9月份僅萬四名外國遊客訪港

20:22 10月份大幅反彈三萬多名遊客 但基數仍超低

21:30 港人本地Staycation需求回落比外國慢

22:51 Klook業務調整將開發海外引擎

23:30 旅遊目的地逾千個 等候配套回復正常

23:50 食、玩產業再跟本地夥伴合作

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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