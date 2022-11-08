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【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略 立即收看！

個人增值 10:37 2022/11/08

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「0+3」返港政策公布後，刺激港人報復式外遊。由Klook數據顯示，港人五大熱門旅遊勝地，分別為日本、泰國、歐洲、韓國及新加坡，日圓滙率下跌，日本繼續成為港人外遊首選。《ET財智Talk》請來Klook香港區總經理岑皓祺（Kenny），從大數據預測聖誕、新年期間，各地機票、酒店價格趨勢，以及分享疫後旅遊新常態。立即收看！

立即收看：https://video.hket.com/video/3393481

Time Code

01:40 「0+3」報復式外遊需求急升 
02:53 旅遊網站搜尋率大增220%
03:40 港人搜尋旅遊資訊已成習慣    
04:34 人均消費額上升20%
04:51 海外活動預訂量上升220%
05:25 新用戶客戶量增170%
06:11 3至6日短綫外遊意欲增加
06:44 選擇特別旅遊體驗決心大
07:50 疫後計劃行程愈有彈性愈佳
08:42 日本為港人外遊首選 
09:15 日圓滙率划算有利港人遊日
10:05 日本自駕遊增加  深度遊日成新趨勢
11:15 第四季航班僅回復三四成客量  
11:25 料明年第二季或回復疫情前客量水平
11:48 機票供應不足  旺季格價較昂貴
12:42 悉尼機票價格升兩倍  長途航班升幅顯著
13:52 料明年第二季航班供應漸正常 
14:07 非繁忙搜尋時間有機會買入平機票
16:25 各國本地遊需求下降    
16:44 酒店供應多價格未急升 
17:08 日圓滙率大跌愈20%    
17:14 東京酒店價格於淡季下跌38%
17:20 日韓酒店旺季升幅仍大
19:23 內地未通關  本地消費仍弱
20:15 9月份僅萬四名外國遊客訪港  
20:22 10月份大幅反彈三萬多名遊客   但基數仍超低   
21:30 港人本地Staycation需求回落比外國慢  
22:51 Klook業務調整將開發海外引擎
23:30 旅遊目的地逾千個   等候配套回復正常
23:50 食、玩產業再跟本地夥伴合作

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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欄名 : ET財智Talk

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