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人民幣定期1個月7厘 花旗大手加息吸客

收息攻略 16:21 2022/11/02

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因為人民幣滙價今年一直走弱，人民幣定期存款較少受到關注，但有銀行今日卻推出1個月7厘的高息人民幣定存，明顯較其他銀行相同存期的高。

花旗銀行表示，即日起至今年底，客戶於花旗以港幣新資金兌換人民幣，並開立1個月人民幣定存，有7%年利率。

此優惠只適用於全新客戶或過去6個月內未有進行1萬美元等值或以上之外幣交易的現有客戶。優惠亦不適用於網上或流動電話開立之定期，客戶必須於分行開立或聯絡其客戶經理登記。

環顧其他銀行，一個月人民幣定存最多為富邦的4.88厘，所以花旗的7厘是遠遠高於其他銀行。

1個月人民幣定期（年利率由低至高排列）

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花旗沒有列明起存額，僅指最高不超過2000萬港元，但條件和其他銀行一樣，都要兌換資金。若以10萬港元敍造，不計滙兌成本，一個月賺約583港元。富邦銀行及信銀國際同樣有逾4厘，分別是4.88厘及4.5厘。其次是滙豐、中銀及南商，1個月人民幣定期均是3.5厘，但上述全部都是兌換資金才可開立。

不過，近日人民幣曾經跌穿7.3水平，屢創新低，因此做人民幣定存的滙率風險仍高。華僑永亨銀行經濟師姜靜稱，雖然有傳內地放鬆防疫政策令人民幣一度升近千點子，但消息仍未得到官方確認，貨幣仍存在風險。

 

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欄名 : 存款收息

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