【理財個案】買阿里巴巴一舖清袋　年尾結婚花光所有錢　該如何投資？

近年股票市場波動，不少人都因而損手或坐艇。有讀者指自己本來有買月供股票，但自從短炒股票後就一舖清袋，再加上準備結婚，現時手上剩餘的現金不多，更欠家人錢。如果他想儲錢讓子女未來到外國升學，應如何投資？看看龔成是如何回應。

讀者：

上一次揾你已經係三年前，市場變化已翻天覆地。 我多麼的希望我能堅持當初你給我的意見，繼續月供股票儲本金，那我現在的資產應該還是正數的。因為期間有短炒賺錢，賣光了所有月供，包括比亞迪 （01211） ，但最後一舖係阿里巴巴 （09988） 清袋。户口只餘廿多萬，再無持手任何股票了。

上年和女友求婚，今年年尾結婚，樓不用供，但裝修和婚禮已花光所有金錢，需要向家人借錢付尾數。

現在人工：48,000元 家用：8,000元 每月洗費：約10,000元 欠父母：大約30萬元左右

我應否待還清所有欠債才開始投資？我的目標是10年至15年能儲到一筆資金，可以讓我未來的子女能到外國升讀高中到大學。如果投資，月供會否係好的選擇？ 求指教。

龔成︰

近年環球股市的確受住好多不利因素影響，近期變得波動。短炒從來都不是賺錢的正確方法，全球最賺錢的投資人巴菲特，佢從來都不短炒。

我建議你以後要調整自己的投資態度，用長線的策略去累積資產。投資要做到「攻守兼備」，如果你有債務問題，而相關債務的息率係較高，我建議先還債，再投資。否則，利息開支會蠶食你不少回報。

月供股票是初學者有效累積財富的策略之一，若你投資技巧依然係較一般，我建議你月供。我相信你係年青至中年人士，你可以用「平穏增長股」 + 「潛力股」的組合。如果你係偏年青，比例大約可以去到各一半。

但由於「潛力股」有一定波動性，較適宜年青和有投資經驗人士。若你投資取態較保守、經驗較淺或者較接近中年，「潛力股」比重就要相對下調至2-3成。

現在你每月先用5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。至於餘下的現金，就等機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在平宜價加大力度掃貨，然後長線投資。

記住，財不入急門，唔好再短炒。同時間，把握時間去認真學好投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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