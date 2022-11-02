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【名品攻略】Hermès轉售價值達103% 獨霸榜首 名牌手袋最新保值指數出爐

個人增值 17:43 2022/11/02

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名牌手袋的投資趨勢不斷上升，各大經典款式在市場上有價有市，喜好名牌手袋又愛投資的你，都會關心品牌和款式的價格走勢。有外國二手平台網站發布了今年最新的手袋品牌平均保值數據，大家不妨參考一下了解自己的手袋是否保持升值能力。

Telfar跟隨Hermès加入獨角獸地位

外國二手買賣平台Rebag公布了其統計報告，顯示各大知名品牌包括Hermès、Chanel、Gucci、Dior等手袋的保值能力數據。報告顯示，今年有Telfar、Chanel、Louis Vuitton跟隨Hermès加入獨角獸的地位，當中提及在2005年成立的Telfar，於2001年加入二手平台Rebag的品牌名單，隨即升上平台的榜首，而Telfar 手袋的平均零售價值高達195%。報告補充，Telfar之所以能夠成功被視為投資價值高的品牌原因，是由於其價格實惠加上有不少名人都曾戴上此手袋，成為該品牌的手袋粉絲，帶動它的價值。

■2022手袋品牌排名及轉售價值指數■

    點擊圖片放大

Hermès平均轉售價值達103%

報告亦指，Hermès、Telfar、Chanel和Louis Vuitton加入獨角獸的地位，代表着它們的款式在轉售時平均可達到零售價的85%或以上。數據顯示，榜名榜首的Hermès平均轉售價值達到103%；而排名僅次於Hermès的為Louis Vuitton，平均轉售價值達92%。排名第三位的為Chanel，平均轉售價值則為86%。

另外，報告指出Chanel的Classic Handbag款式價值每年遞增，例如在2020年其平均保價能力為63%，至2021年上升到75%，至今年2022年則增加到87%，顯而易見Chanel Classic款的價值和保值力在這3年間不跌後升。

除了各大手袋品牌的排名，Rebag亦有在報告中顯示在2022中價值收益正在增長的手袋品牌，包括Prada、Gucci、BOTTEGA VENETA和Fendi，4大品牌中平均保值能力最高手袋系列或款式。

■2022價值收益正增長手袋品牌■

    點擊圖片放大
    +2

想知更多名品趨勢，留意品味投資懶人包

責任編輯：區祖飛

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

 

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