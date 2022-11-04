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The North Face二度聯乘最潮藝術家KAWS　XX標記必搶項目　

博客 12:49 2022/11/04

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大概，當過時裝買手（連卡佛和I.T）的193（郭嘉駿）最能體會這句至理名言：「我們愛的是一些人，與之結婚生子的，又是另一些人。」即是，在潮流風中轉的時裝達人，愛看趨時有型、色彩斑爛的設計，但願意真金白銀花錢課金買的，永遠離不開那永恒的黑和白配色。

193（郭嘉駿）親身示範的1986 風褸。（$3,990/圖片193 ig）

就像年初兩大單位——戶外服飾品牌The North Face與傳奇藝術家KAWS首度合作的The North Face XX KAWS系列，作為頭炮以七彩亮麗配色掛帥，確實有刺激眼球的功能，但說到令筆者心郁郁想入手的，還是要剛剛推出，以最簡單的黑白配色作為今年「探尋界外」秋冬系列！

位於沙田新城市廣場的全新概念店，更是最早開賣是次二度聯乘The North Face XX KAWS 的秋冬系列。（圖片品牌提供）

THE NORTH FACE XX KAWS RETRO 1995 Denali抓絨外套。（$2,390／圖片品牌提供）

THE NORTH FACE XX KAWS 1996 Nuptse羽絨手套 （$990／圖片品牌提供）

THE NORTH FACE XX KAWS Basecamp手提包。 （$1,290／圖片品牌提供）

把The North Face的經典icon服飾為畫布，如1994 Himalayan羽絨外套、1996 Nuptse羽絨外套、1986風褸、1995 Denali抓絨外套和Basecamp背包等，將KAWS那標誌性「XX」眼睛設計點綴於上，低調得來又一眼就知誰的手筆。

難怪在沙田新店率先開賣當日（26/10），吸引勁多粉絲排隊購買，而此系列除了沙田店外，亦只會登陸位於K11 Art Mall的品牌概念店場。
值得一提，（都是老規矩）是次聯乘系列產品數量有限，產品只供現場發售，而每位顧客亦只可購買兩件不同款式的The North Face XX KAWS系列產品，售完即止！

產品查詢：2609 1110

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撰文 : 何偉雄
黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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