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【投資前景】富有投資者對前景感樂觀　但有一個地方投資者較為悲觀？

個人增值 15:53 2022/11/02

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雖然市場動盪，外圍局勢不明朗，加上經濟衰退近在眼前。不過高淨值投資者似乎仍對後市感到樂觀。瑞銀最新的投資者情緒調查顯示，有59%的富有投資者指對股市短期前景感到樂觀，比例較3個月前的50%有所提升。

歐洲最樂觀 比率達69%

在疫情後逐漸恢復正常及預期企業盈利回復健康的情況下，投資者對商品及服務的需求強勁。不過，並不是全世界的投資者都抱着同樣的樂觀投資情緒。歐洲的投資者對未來的看法最為樂觀，即使當地通脹創記錄新高、面對能源危機及烏克蘭戰爭，仍有69%的歐洲投資者表示對該區未來12個月的經濟感到樂觀。亞洲投資者的樂觀情緒緊隨其後，62%的亞洲投資者對當區年內的經濟前景持樂觀態度。

美國樂觀情緒較低  僅51%看好前景

但美國投資者的樂觀情緒則較低，只有51%的人看好當地的前景，近三分之二的人認為經濟衰退情況迫在眉睫。雖然他們看到一些希望的跡象，但超過一半的投資者覺得衰退情況已經開始，或者將在2022年前之前開始。近三分之二的人預計明年通脹將會升溫，近一半的人已經削減開支。他們的主要憂慮包括通脹、地緣政治風險及經濟衰退。

據了解，瑞銀在9月28日至10月17日在全球訪問2,913名擁有最少100萬美元可投資資產的投資者進行調查。

 

責任編輯：鄭樂怡

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