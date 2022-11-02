400萬住進葡萄牙歷史建築 每月住屋開支要幾多?

相信每個人都夢想能生活在自己喜歡的國家，住進自己喜愛的溫馨小屋，過休閒舒適的生活。Alex Tria將這個夢想付諸了實踐，他在媒體上分享了自己在葡萄牙的買樓經歷。他是一名退休律師，他與妻兒在葡萄牙度假途中，愛上葡萄牙的首都里斯本，於是決定要在這裡生活，並開始計劃買樓。

旅行愛上里斯本 買入1300呎單位

他計劃是找到一間可以自己裝修的公寓，這樣可以更省錢。在旅途中，他們先後查看了100多套公寓，最後決定買一套在里斯本上城的1300呎公寓，該地以豐富的夜生活聞名。

在決定這層樓之後，與房產經紀人及業主溝通後，最終以53萬美元（約400萬港元）成交。他們首先支付了10%首付給業主，這個交易另他有些許擔憂，因為全程並沒有任何信用檢查和盡職調查，一切都是雙方同意後直接交易。他們在華盛頓的家中獲得一筆新的貸款，一共60萬美元（約470萬港元），並以現金支付了里斯本公寓的其餘部分。

每月住屋費用約6000元

他還將在美國那層傢私齊全的樓租出去，以補貼在這兩個國家的住房成本。他們在里斯本每月住房費用為：

財產稅：50 美元

維護費：400 美元

電費：225 美元

水：23 美元

Wi-Fi 和手機：91 美元

總計: 789 美元（6194港元）

在居住的7年內，還花費了大約20萬美元（157萬港元）進行整修、重做地板以及在整個公寓內安裝櫥櫃和壁櫥。

他們的公寓位於里斯本古老的建築：Convento dos Inglesinhos，一個有圍牆的花園、教堂和改建的迴廊，真正過上了夢想的生活。

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責任編輯：梁政琪

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