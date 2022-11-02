【理財個案】七旬夫婦手持1,144萬元　欲為40歲兒子留資產　應如何配置？

古語有云：「養兒一百歲長憂九十九」，身為父母，無時無刻也為子女打算。今期《你財策劃師》的主角，是70歲的Franco，他跟今年68歲的太太已享受退休的生活，是次他希望我協助的兩個要求很簡單直接，便是希望自己和老伴能夠老有所養之外，便是在百年歸老之後能夠為孩子提供一些金錢上的安排。

【背景】 姓名：Franco

年齡：70歲，太太60歲

職業：已退休 【資產狀況】 港元存款：500萬

股票：100萬元

債券：44萬元

自住居屋：500萬元

總額：1,144萬元

其實Franco的孩子已經40歲，有自己的家庭，亦有能力應付生活所需，包括供樓，所以Franco實際毋須為他有過多的擔憂。但為人父母的都總希望為孩子多做一步，所以我亦理解他的想法。

利息變化影響儲蓄保險計劃

由於Franco的理財目標很清晰，加上他和太太已經在退休階段，所以我直接從現金流開始為他規劃。首先我要了解他的支出模式及包括的費用。經了解，Franco用兒子的名義購買了一份儲蓄壽險，同時他透過保費融資方法增加滾存金額的效率及期望提升總收益。他的說法是等同於每月供款，預算10年後便停止供款及提取累積金額。雖然運作上是如此，但是概念上並不完全正確。因為每月的支出是償還利息而不是供款，而且金額有機會因貸款利率改變而有變化，例如在目前加息環境下，每月需要支付的利息便會增加，而到將來減息時，支付利息又可能會降低，所以和一般的月供儲蓄計劃不同。

Franco都清楚利息變化對他的保險儲蓄計劃的影響，他以10年為預算資金累積期，到時便會償還貸款，而這10年內希望保存多些資金用作製造收益。現時Franco和太太每月2萬元的支出，當中已經包括了購買醫療保險及支付儲蓄保單銀行利息。換句話說，只要能夠穩定地應付這些需要，生活便可算是無憂。

保費生活費都會增加 必須準備額外儲備

話雖如此，我提醒Franco他的如意算盤有多種風險，如一些難以預計的支出會出現，主要是因疾病或意外而導致的醫療費用。幸好目前Franco及太太各有一份醫療保險，保險有自付額5萬元，已可應付大部分的醫療相關支出，但支出上必須準備額外儲備，應付未來增加的保費。根據Franco提供的保險計劃資料，目前2人1年保費約4.8萬元，而之後每年都會增加，年度增幅介乎1.1%至7.6%，所以在分析現金流時，我將每個歲數目前的預期保費都考慮在內。

生活費會隨通脹而增加。現時Franco夫婦用在生活上的支出每月1.4萬元，分析時我假設每年增加3%計算。每月支付利息有機會因加息而導致大增。因Franco已經支付了1年利息，按他的計劃還有9年要支付利息，所以分析上我假設未來9年每年利息都會增加10%。根據這些假設，Franco每年的恒常支出由目前一年24萬元多增加至9年後1年35萬元，之後因停止支付儲蓄保單銀行利息而降低，到85歲開始才再增加至35萬元以上及持續增加。

買2份年金應付需要 每月逾2萬元保證收入

了解過Franco未來20多年的現金流需要後，我建議他只需將目前手上的存款之中的400萬元購買政府年金便能夠應付未來中短期的需要。假如Franco現時購買400萬元政府年金，每月可以獲得保證收入26,240元，一年有314,880元，金額比未來7年每年的預計支出多，如果將未用盈餘保留到未來使用，將可應付未來18年的需要，到時他已經88歲，手上還有100萬元存款，股票，債券及居屋可用作製造現金流，生活應不成問題。

雖然收入有保證，但女性預期壽命較男性長，所以Franco太太的長壽風險會較高，因此我建議他可以考慮將400萬元年金分為兩部分，他和太太各購買200萬元。這個安排的好處是能夠有效管理太太的長壽風險，壞處是令每月收入減少1,880元。

收入雖然減少了，但他們還有其他資產可以替補收益，而生活會更放心，所以我亦鼓勵他分為兩份年金，分別是Franco及太太各200萬元。根據此做法及其他假設不變，到Franco79歲時年金收益便不足以應付生活費，需要動用其他資本製造的收益，所以其他資產亦要為將來需要的收益而適當地配置。

保存50萬作應急之用

其他資產的分配方面，首先他應該先撥一筆應急儲備。由於Franco已經退休，理應要保存較多流動現金，但400萬元年金已能夠在未來8年提供高於預期支出的保證收益，所以他要了解在甚麼情況下有機會動用大筆金錢，如果沒有特別需要而又想安心點的話，我建議保留等同一至兩年生活費的流動資金已很足夠，所以保守計可以保存50萬元作為應急資金，而另外的50萬元可配置到製造收益資產。

另外Franco還有144萬元金融資產，而股票和債券都是以收息為主，債券更只是政府發行的零售債券類別，包括iBond，綠色及銀色債券。

可考慮派息基金

他持有股票的息率較高，但價格波動亦很大，以目前市值來計算，相信這筆資產亦能夠提供平均4厘收益，即是每年能提供大約5.7萬元非保證收益。加上這筆收益之後，他的現金流已足以應付到95歲的需要，按估計到時才有機會收益不足以應付支出，所以Franco應該可以很放心。只是放心不代表不用管理，始終股票價格波動比較大，需要小心選擇。

另外零售債券一般都是3年便到期，到時要看政府是否有新發行而息率吸引的債券。要應付這些問題，我相信令組合更健康的做法便是增設全球性派發收益的資產，派息基金是其中一種可考慮選項，Franco亦回應指他其實有考慮過派息基金，只是不清楚如何安排，我提議他應該一方面可以向專業理財顧問查詢，另外亦要多留意一些獨立基金評級機構的分析。

而追求長綫穩定收益亦可以考慮增加延期年金到組合內。派息基金及年金各有好處及限制，Franco可以按個人風險及喜好分配在兩種資產中。至於留錢給兒子方面，Franco的原意是將儲蓄保單由孩子作為保單持有人，希望將這筆錢留給他，但總數其實都只是20萬美元加上未來十多年的預期資產增值。

居屋申請安老按揭 每月額外獲2.2萬元

另外，他擁有的資產，事實上還未完全發揮功效，我指的便是現時居住的居屋。他可以考慮將居屋申請安老按揭，以10年年期來說，他每月便額外可以得到2.2萬元。這筆錢可以用作購買保障為本的人壽保險，透過保單的槓桿特性而提升將來的收益。如因身體健康原因而未能購買人壽保險，也可以加大儲蓄保險的投保額，相信將來能夠給孩子的資金會更多及更高確定性。如果希望孩子能更妥善地運用留給他的資金，不妨考慮設立遺囑及備用信託。

【原文刊於第780期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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