【港股部署】憧憬內地放寬防疫+聯儲局轉向 港股現大反彈 邊啲板塊可望受惠？

憧憬內地放寬防疫及美國聯儲局有機會轉向，即使打風也無阻投資者入市意欲，港股見強勁反彈，兩日合共升逾1000點。雖然內地放寬防疫的消息仍未確認，而美聯儲轉向也有可能是大家一廂情願。但假若大市繼續炒作這兩項因素，有什麼板塊會受惠？投資者現時是否已可先作部署？

吼實旅遊航空股、科技股

光銀國際董事總經理林樵基接受本網查詢時表示，若此兩大因素成真的話，由於新經濟股的估值已跌至相當低位，相信此板塊有望反彈更多。若聯儲局轉向的話，相信對於本地地產股利好。不過，則不利於本地銀行股，例如恒生銀行 （00011） 及中銀香港 （02388） 的淨息差。至於內地放寬防疫的話，則會對消費股有較大幫助，留意到昨天體育用品股都有回升。

招銀國際策略師蘇沛豐則指，若內地真的放寬防疫的話，會利好旅遊、航空、餐飲、零售、博彩等板塊；至於美國聯儲局轉向則受惠科網及生物科技等增長股板塊。而美國減息的話，亦會令人民幣變得更為穩定，一些對人民幣較為敏感的板塊，例如航空股及與出口相關的股份都會受惠。

消息不實在 港股反彈屬短期

不過，蘇沛豐相信港股昨天的反彈看來只屬短期情況，畢竟內地放寬防疫的消息並不實在，仍不是官方的公布。他認為仍要在12月份中央經濟工作會議，留意官方所發出的訊息，市場目前大多預料會在明年兩會之後，即3月份後才會放寬防疫政策，加上聯儲局轉向可能都大概在此時間發生，因此投資者可能都會留待年底左右才開始入市。港股要重回20,000點水平的話，相信要及至明年中才有機會。

林樵基就認為，港股要重返20,000點需要有兩大催化劑支持，包括是內地的疫情政策會否在安全情況下放鬆，以及美國能否控制通脹從而改變加息政策。他本來預測第四季港股可望達到20,200點，但受到近期眾多利淡消息影響，他認為憧憬年底港股見17,800至18,000點會較為合理。

責任編輯：鄭樂怡

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