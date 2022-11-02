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定存邊間好 ─ 虛擬銀行篇︰12個月最高4.7厘 人人平等 毋須指定理財戶口

收息攻略 11:50 2022/11/02

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《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末點Click埋前6篇!

11月都打風，銀行又要關門。雖然現在很多銀行都有完善的網絡銀行系統，但部分定存優惠仍然要到分行才能敍造，傳統銀行又經常只把最高息留給指定理財客戶或特選客戶。相比之下，虛擬銀行的好處在於人人平等，且通常都是極低起存額，皆因虛銀的政策目的，就是所謂的「普及金融」嘛!

虛擬銀行定期大比併

    點擊圖片放大

匯立12個月加至4.7厘

匯立銀行（WeLab Bank）近日大加12個月及6個月存息，令其成為這兩個存期的虛銀之最。該行12個月加至4.7厘，24個月及18個月維持在4.18厘及4.08厘，在長息之中，虛銀以其最高。假設做10萬元定期，一年可賺息4700元。

虛銀中次高是富融（Fusion Bank）的4.08厘，但入場費要50萬元，如果不足50萬元就有4厘，與livi bank看齊。

6個月4.2厘  也是匯立最高

匯立銀行同時把6個月港元定期存款加至4.2厘，假設做10萬元，半年可賺息2100元。其他虛銀則普遍低於4厘，與目前的傳統銀行有一定差距。

富融3個月3.58厘

3個月存期本非虛銀的兵家之地，但富融似有意在這方面吸客，近日把3個月存息上調至3.58厘，50萬元以下都有3.5厘，均是虛銀中最高。

livi bank及平安壹賬通則主攻4個月存期，目前分別有3.5厘及2.88厘年息。

門檻普遍很低

在虛銀做定存，除了轉帳方便，還有一個原因是門檻很低。虛擬銀行不會像傳統銀行般，分開不同的理財戶口，不同類別戶口要保持一定金額的結餘。虛擬銀行是只有1元也能開戶口的，也不會為定期存款分級，起存額亦很低。

最高息的匯立銀行起存額為10元，眾安只需1元，平安壹賬通及天星分別只需100元及1000元。富融及livi bank則分兩個層級，富融以50萬元分界，但50萬元前後的定期年利率不會相差很遠。livi bank則以20萬元作界線，20萬元或以上的年利率比較有競爭力。

 

重溫《定期邊間好》︰

第一篇【有10萬港元放邊間銀行好

第二篇【有50萬手頭鬆動啲  選擇多好多

第三篇【短打3個月  最高4.5厘

第四篇【10萬港紙換美金  最高4.68厘

第五篇【要做就揀最高息! 5厘之選有哪些？

第六篇【6個月港元定存逼近5厘 最少10銀行達4厘

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

 

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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欄名 : 存款收息

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