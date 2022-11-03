  • 22°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 08:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IKEA 雙11網購優惠 低至85折 迪士尼「奇妙處處通」冬日購物低至3折

精明消費 07:30 2022/11/03

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

 

1.IKEA 宜家家居：雙11網購優惠 低至85折

雙11購物節即將來臨，即日起至11月14日，IKEA網購優惠，逾千款產品低至85折。包括換季必備貯物袋76元（原價：89元）、儲物盒、地毯、禦寒被等。

 

網址：按此

 

2. 香港迪士尼樂園：「奇妙處處通」會員 冬日購物優惠 低至3折

即日起至11月23日，「奇妙處處通」會員尊享65折冬日購物優惠，選購包括聖誕及冬日主題商品，部份精選商品更可享低至3折優惠。

 

3. 友和 YOHO雙11購物節  低至11元

即日起至11月11日，友和YOHO連續11日舉行閃購活動，逾1500件人氣產品，低至11元。精選皇牌產品包括Apple iPhone 14 128GB、YOHO不鏽鋼保溫杯 、Foreo UFO 2 面膜儀套裝、Dyson TP7A二合一空氣清新機及Dyson HD08風筒等。

 

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - PayMe x 759阿信屋 買滿$120減$20 莎莎買滿$380成VIP 送$1000購物券
2022/11/02
PayMe x 759阿信屋 買滿$120減$20 莎莎買滿$380成VIP 送$1000購物券
今日優惠精選 - Adidas官網雙重折扣 兩對6折 三對5折 Aeon打邊爐必備商品 低至75折優惠
2022/11/01
Adidas官網雙重折扣 兩對6折 三對5折 Aeon打邊爐必備商品 低至75折優惠
今日優惠精選 - Travelguide行李箱開倉 低至$220 KFC歐聯二人套餐 送限量版足球
2022/10/31
Travelguide行李箱開倉 低至$220 KFC歐聯二人套餐 送限量版足球
今日優惠精選 - 雙魚.小丘露營平日5折/免費萬聖妝 旅發局派優惠券 免費換美酒小食
2022/10/28
雙魚.小丘露營平日5折/免費萬聖妝 旅發局派優惠券 免費換美酒小食
今日優惠精選 - 小米雙11搶先購 $100當$700 Jollibee 買歡樂桶送2蘑菇飯+2汽水
2022/10/27
小米雙11搶先購 $100當$700 Jollibee 買歡樂桶送2蘑菇飯+2汽水
家品 網上購物 著數優惠 移動裝置 科技產品 iPhone 14 IKEA 新冠肺炎疫情 疫情 超市

下一篇文章

【雙11】淘寶雙11 Alipayhk付款優惠 綁定恆生信用卡即減$30
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月28日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月28日）
【消費優惠】Tea WG茗茶外賣店登陸海港城　每杯售$48
【消費優惠】Tea WG茗茶外賣店登陸海港城　每杯售$48
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
精選秋季下午茶 朱古力火鍋/焙茶鵝肝馬卡龍
精選秋季下午茶 朱古力火鍋/焙茶鵝肝馬卡龍
【萬聖節2022】黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 　展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊
【萬聖節2022】黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 　展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊
東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass有3種
東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass有3種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款