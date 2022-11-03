IKEA 雙11網購優惠 低至85折 迪士尼「奇妙處處通」冬日購物低至3折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.IKEA 宜家家居：雙11網購優惠 低至85折

雙11購物節即將來臨，即日起至11月14日，IKEA網購優惠，逾千款產品低至85折。包括換季必備貯物袋76元（原價：89元）、儲物盒、地毯、禦寒被等。

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2. 香港迪士尼樂園：「奇妙處處通」會員 冬日購物優惠 低至3折

即日起至11月23日，「奇妙處處通」會員尊享65折冬日購物優惠，選購包括聖誕及冬日主題商品，部份精選商品更可享低至3折優惠。

3. 友和 YOHO雙11購物節 低至11元

即日起至11月11日，友和YOHO連續11日舉行閃購活動，逾1500件人氣產品，低至11元。精選皇牌產品包括Apple iPhone 14 128GB、YOHO不鏽鋼保溫杯 、Foreo UFO 2 面膜儀套裝、Dyson TP7A二合一空氣清新機及Dyson HD08風筒等。

撰文：hket小編

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