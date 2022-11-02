  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中銀香港BoC Pay推2大優惠　享8折積分簽帳及50元迎新優惠

精明消費 12:07 2022/11/02

分享：

分享：

電子支付逐漸普及，中銀香港BoCPay今日宣布推出全新「驚喜星期五」及「$50迎新獎賞」雙重優惠。在11月及12月中，BoC Pay客戶累積持有的中銀信用卡積分，均可以8折積分優惠抵銷簽帳；而全新客戶只要下載並成功綁定BoC Pay，即可享「$50迎新獎賞」優惠。

持中銀信用卡滿11年或以上　可享64折簽帳優惠

在「驚喜星期五」優惠中，由11月至12月，連續9個星期五，BoC Pay客戶累積持有的中銀信用卡積分，均可於BoC Pay內每200積分當作1港元使用，即以8折積分優惠抵銷簽帳。而持有中銀信用卡滿11年或以上的客戶，更可以每160積分當作1港元使用，即以64折積分優惠抵銷簽帳。所有於星期五的簽帳，於7日內隨時可以用簽賬日的折扣積分優惠作抵銷簽帳。

綁定BoC Pay並消費滿20元　即可享優惠劵

另外，為方便客戶享受電子支付便利，全新客戶只要下載並成功綁定BoC Pay，即可享「$50迎新獎賞」優惠 ，只要於指定零售商店與人氣食肆消費滿20港元， 包括Pacific Coffee、U購select、VanGO便利店、百佳、屈臣氏、譚仔及譚仔三哥， 即可使用所領取的5張10港元商戶電子優惠券。

BoC Pay客戶現時可於超過7萬個商戶使用銀聯二維碼消費，盡享眾多商戶 優惠外，同時賺取積分，以抵銷簽賬3，買得愈多慳得愈多。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 商場 美食 著數優惠 Pacific Coffee 經濟 積分優惠 信用卡 香港經濟日報

下一篇文章

PayMe x 759阿信屋 買滿$120減$20 莎莎買滿$380成VIP 送$1000購物券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月28日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月28日）
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【萬聖節2022】黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 　展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊
【萬聖節2022】黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 　展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊
精選秋季下午茶 朱古力火鍋/焙茶鵝肝馬卡龍
精選秋季下午茶 朱古力火鍋/焙茶鵝肝馬卡龍
【消費優惠】Tea WG茗茶外賣店登陸海港城　每杯售$48
【消費優惠】Tea WG茗茶外賣店登陸海港城　每杯售$48
東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass有3種
東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass有3種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款