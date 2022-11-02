中銀香港BoC Pay推2大優惠　享8折積分簽帳及50元迎新優惠

電子支付逐漸普及，中銀香港BoCPay今日宣布推出全新「驚喜星期五」及「$50迎新獎賞」雙重優惠。在11月及12月中，BoC Pay客戶累積持有的中銀信用卡積分，均可以8折積分優惠抵銷簽帳；而全新客戶只要下載並成功綁定BoC Pay，即可享「$50迎新獎賞」優惠。

持中銀信用卡滿11年或以上 可享64折簽帳優惠

在「驚喜星期五」優惠中，由11月至12月，連續9個星期五，BoC Pay客戶累積持有的中銀信用卡積分，均可於BoC Pay內每200積分當作1港元使用，即以8折積分優惠抵銷簽帳。而持有中銀信用卡滿11年或以上的客戶，更可以每160積分當作1港元使用，即以64折積分優惠抵銷簽帳。所有於星期五的簽帳，於7日內隨時可以用簽賬日的折扣積分優惠作抵銷簽帳。

綁定BoC Pay並消費滿20元 即可享優惠劵

另外，為方便客戶享受電子支付便利，全新客戶只要下載並成功綁定BoC Pay，即可享「$50迎新獎賞」優惠 ，只要於指定零售商店與人氣食肆消費滿20港元， 包括Pacific Coffee、U購select、VanGO便利店、百佳、屈臣氏、譚仔及譚仔三哥， 即可使用所領取的5張10港元商戶電子優惠券。

BoC Pay客戶現時可於超過7萬個商戶使用銀聯二維碼消費，盡享眾多商戶 優惠外，同時賺取積分，以抵銷簽賬3，買得愈多慳得愈多。

責任編輯：區祖飛

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