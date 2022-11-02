【樓宇按揭】P按吸引力上升？　借款人選P按H按要留意的事

港元拆息隨息上升，但最優惠利率升幅滯後：加上個別銀行對旗下 P 按及 H 按條件開始有明顯差異， P 按較之前有較大的吸引力。但借款人在 P 按、 H 按之間選擇時，又有什麼要留意？

過去數年， H 按一直佔新批按揭的主導地位，直至 9 月， H 按佔比仍高逾 96 % ， P 按比率只約 1.3 % ，聊備一格。主要原因是絕大多數銀行的 H 按條件中，鎖息上限基本等同 P 按利率；而其他條件都一樣。由於 H 按的利率計算是以「 H 加」及鎖息上限的「 P 減」兩者中以低者為準，代表借款人「有贏無輸」：拆息低時會以較低的「 H + 」還款，拆息高時以等同 P 按的利率還款。此情況下，借款人當然會選擇 H 按。

銀行開始提供比H按更吸引的P按

但近日有幾家銀行開始為新批的 H 按及 P 按提供差異化的條件。例如 H 按條件是「 H+1.3 厘，鎖息為細 P 減 2.25 厘。而 P 按利率是 P 減 2.4 厘。此種安排之下， H 按對借款人便不是只有好處。對借款人來說，假設 P 按及 H 按的其他條件 ( 包括回贈、按息掛勾存款戶口、罰息期等等 ) 一致的話，在選擇 P 按抑或 H 按時，唯一考慮因素便是評估未來拆息會不會大幅回落，令日後 H 按轉用 H 計息時，按揭利率會比現時選用 P 按為低。

由於現時市場普遍估計年短期內美息仍會持續上升，而港元拆息對的美息上調的反應，一向較港元最優惠利率為大。簡言之，在「現時息口水平」，以上有為 P 按及 H 按提供差異化條件的銀行，其 P 按利率已經略較同行的 H 按為低。而短期內，情況不會改變 ( 要強調的是，由於 H 按有以 P 為準的鎖息上限，因此借款人的還款利率也不會追隨拆息上升 ) 。

即使未來拆息回落 仍可轉按

單從利率角度考慮，申請以上銀行的按揭時， P 按會略為優勝於 H 按。萬一未來一段時間，拆息大幅回落，借款人也大可在罰息期後轉按，因揀錯按揭產品而付相對高息的損失極為有限。

不過，要留意的是，比較按揭，不宜只比較一家銀行的產品；目前仍有銀行提供 H 按鎖息等同該行 P 按的條件。借款人大可貨比三家，再作最後決定。

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