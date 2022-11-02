60/40 股債投資策略翻身？大行指未來每年7.2%回報

60/40的股債投資策略曾被視為金科玉律，卻在今年遭到質疑，尤其在股債皆跌的環境，加上另類投資逐漸受年輕富裕一族歡迎，60/40 股債策略彷彿被視為老舊的投資。不過瑞銀的團隊則指出，未來5年這項策略會重拾回報，每年平均會有7.2%的回報率。

瑞銀投資解決方案團隊多資產策略主管Evan Brown提到，在各種資產類別都遭到拋售之後，現在60/40的股債投資組合有望達到2018年以來的最佳前景。該行估計這個組合可以在未來5年產生每年7.2%的名義回報率和4.4%的實際回報率。

瑞銀指，截至今年10月中，60/40的投資組合回報率為-20%，有紀錄以來，只有3年的年度表現比這更加差，而這全都發生在最少80年前。

Evan Brown認為，資產價格大跌意味所有資產都更便宜了，為未來幾年的更高回報奠下了基礎，對他來說是好消息。

彭博引述領航高級國際經濟學家Andrew Patterson稱，說60/40投資組合已經死亡，是假設金融市場的基本面在某種程度上發生變化，但他不認為情況會變成這樣。

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