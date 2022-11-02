  • 19°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

60/40 股債投資策略翻身？大行指未來每年7.2%回報

個人增值 08:00 2022/11/02

分享：

分享：

60/40的股債投資策略曾被視為金科玉律，卻在今年遭到質疑，尤其在股債皆跌的環境，加上另類投資逐漸受年輕富裕一族歡迎，60/40 股債策略彷彿被視為老舊的投資。不過瑞銀的團隊則指出，未來5年這項策略會重拾回報，每年平均會有7.2%的回報率。

瑞銀投資解決方案團隊多資產策略主管Evan Brown提到，在各種資產類別都遭到拋售之後，現在60/40的股債投資組合有望達到2018年以來的最佳前景。該行估計這個組合可以在未來5年產生每年7.2%的名義回報率和4.4%的實際回報率。

瑞銀指，截至今年10月中，60/40的投資組合回報率為-20%，有紀錄以來，只有3年的年度表現比這更加差，而這全都發生在最少80年前。

Evan Brown認為，資產價格大跌意味所有資產都更便宜了，為未來幾年的更高回報奠下了基礎，對他來說是好消息。

彭博引述領航高級國際經濟學家Andrew Patterson稱，說60/40投資組合已經死亡，是假設金融市場的基本面在某種程度上發生變化，但他不認為情況會變成這樣。

 

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日晨讀

最新專欄文章 更多

美聯儲的下一步︰開闢小幅加息之路
2022/11/01
美聯儲的下一步︰開闢小幅加息之路
民主黨將失去聚議院？美國或重現政治僵局
2022/10/31
民主黨將失去聚議院？美國或重現政治僵局
德勤︰自動駕駛技術 新能源汽車產業新寵兒
2022/10/28
德勤︰自動駕駛技術 新能源汽車產業新寵兒
歐央行今議息 經濟師︰明年開始量化緊縮
2022/10/27
歐央行今議息 經濟師︰明年開始量化緊縮
今日晨讀 - 聯儲局轉向？ 景順︰數據不支持樂觀的觀點
2022/10/26
聯儲局轉向？ 景順︰數據不支持樂觀的觀點
金融 經濟 宏觀分析 投資策略 瑞銀 另類投資 香港經濟日報

下一篇文章

中國樓市股市下滑 私募基金成富豪新寵兒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票
【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月17日）
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月17日）
【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
理財加油站 - 「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
滙豐郵寄月結單明年將收$60年費　今推簡易版流動理財APP
滙豐郵寄月結單明年將收$60年費　今推簡易版流動理財APP
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款