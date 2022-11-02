「先買後付」為購物減負 41%英國人忘記還錢 不留神易墮負債陷阱

近年，「先買後付」的購物支付方式興起，一定程度上緩解了消費者的即時壓力。當消費者沉迷於這種消費模式時，就很容易忘記查看未來還款額與還款時間。如果在還款日無法還清應還的數額或錯過還款日，都會直接導致借款人墮入負債陷阱。



「先買後付」的利弊

古話有說「水能載舟，亦能覆舟」，凡事都有雙面性，正確對待的確能帶來一定的效益，但錯誤對待則會帶來致命性的傷害，「先買後付」這個模式就是這樣一種雙面性的存在。「先買後付」的好處就是能為有足夠還款能力的人分擔壓力，先購買物品，在未來一點點償還，不需要一次過支出一大筆資金。但對於那些沒有足夠還款能力，又熱衷於享受當下快樂的人，往往會因為超額使用或無法還清款項而走上負債道路。



衛報引述服務機構 Credit Karma 的一項調查稱，在英國，1月至6月期間使用「先買後付」的支出超過56億英鎊，説明使用這項服務的人越來越多。該調查還顯示，41%的借款人錯過了還款，去年是11%，可見與去年相比大幅上升，這證明很多人都正在承擔他們無法負擔的債務。早前，Citizens Advice研究發現，使用「先買後付」的人中，有42%使用信用卡或從其他來源借款來還該項服務的欠款，這就説明，欠款沒有真正清理，只是將欠款轉移到其他地方。



正確使用「先買後付」服務

1.定時查看額度，切勿超負荷使用

很多人在使用借款之後就沉迷使用，不去定時查看欠款和額度，額度提高了也不知道，最後導致欠款愈來愈多。



2.注意每個款項的還款日

當使用這個服務時，可能不單在一個商家購物或只購買一個物品，當全部消費疊加在一起時，要注意查看每一項的具體還清日。如果有幾個款項都在同一日還款時，還要注意是否真的能夠還清。例如，這個月使用「先買後付」買了一個名牌包、一對鞋及一套衣服，而這三個消費的還款日都在同一天，那就要提前預留好足夠的錢在還款日還錢，不要因無法負擔而逾期。



3.切勿借錢來還錢

如上提到的調查顯示，很多人在無法還款的情況下，會選擇去其他地方借錢來還錢，這是非常錯誤的行為，不但無法定期清還債務，反而會令債務額越滾越大。



4.確保自己有還款能力再借錢

衛報引述愛丁堡大學的一項調查發現，包括公務員在内，很多人在未能通過常規貸款的負擔能力測試的情況下，轉向使用「先買後付」。這就説明，原本自己有沒有足夠的還款能力，但仍執意去貸款，這只會導致後期無法償還欠款的結果。

責任編輯：梁政琪

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