中國樓市股市下滑 私募基金成富豪新寵兒

今年以來中國的樓市及股市都在下滑，超級富豪的資金無處可泊；另一方面，大型的私募基金也遇到籌集資金的樽頸位置，它們已用盡方案吸收機構投資者的支持，現在它們打算爭取富有的中國個人投資者。

過往像凱雷這樣的私募股權基金很少向個人投資者招手，它們多數只對機構投資者、主權財富基金或養老金開放。但據彭博報導，對於許多基金來說，吸引中國富豪的資金是一個較新的策略。但對於一些大型基金而言，由於基金規模已經很龐大，以致他們用盡了機構資本，所以需進入高淨值個人投資者的階層。

報導指，近日一群20名的超級富豪從香港的辦公室與凱雷集團亞洲私人財富管理主管通電話，他們大多是中國人，每個人都準備了最少1000萬美元用於另類投資，他們正在評估投資於凱雷私募股權基金的好處。對於高淨值人士而言，私募股權基金是一項獨特的投資，有別於股市或房地產，私募基金要犧牲更大的流動性，才能換取回報。

隨着富裕人群越來越多，他們發揮的作用可能比機構投資者更大。有數據指出，到2025年，全球高淨值資產可能達到120萬億美元，幾乎是養老金的兩倍。中國市場尤為重要，在2021年中國擁有最少5000萬美元財富的高淨值人士數量，達32710人，為居全球第二，僅次於美國，估計至2026年會增加至6萬人，與整個歐洲大致相同。

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經