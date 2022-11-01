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hello恒隆商場獎賞計劃ｘKlook　推多個餐飲半價優惠　兼享美酒佳餚禮遇

精明消費 17:20 2022/11/01

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恒隆地產旗下的「hello恒隆商場獎賞計劃」聯同Klook推出半價優惠，以50港元購買價值100港元Fashion Walk電子餐飲禮券，於銅鑼灣Fashion Walk及Food Street內超過20間餐飲商戶均可使用。同時，場內多間餐廳推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇，包括MOO MOO Plus 85折120分鐘無限任食美國招牌封門柳套餐及90分鐘青口任食套餐、日本清酒藏所清酒放題第二位半價優惠等。

優惠涵蓋多間知名環球美食，包括本地手工啤酒及港式風味Fusion菜Second Draft、人氣手打漢堡店MOO MOO Plus、韓式居酒屋GYOJASANG、海鮮扒房Coast Seafood & Grill、日本米芝蓮一星拉麵金色不如帰 -蠔主題分店牡蠣不如帰Hototogisu、壽司店千両sen-ryo、美式輕食店BURGEROOM、日式京都和風系Pancake Senmon Pancake 專門等等。更多優惠詳情可按此了解。

酒品低至買一送一　會員送雙倍積分及零食

另外，Fashion Walk與餐飲食肆商戶推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇，可同時使用Fashion Walk電子餐飲禮券，再以半價歎美酒佳餚。「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇由即日起至12月15日期間舉行，包括於GYOJASANG享半價飲品優惠、於Urban Coffee Roaster免費享紅酒或白酒乙杯、於Coast Seafood & Grill享STELLA ARTOIS Draught Beer買一送一優惠等。

Fashion Walk為一眾hello會員準備驚喜，凡於餐飲食肆商戶消費滿100港元以上，上傳單據至恒隆商場手機應用程式，成功批核後，即可享雙倍hello積分及獲贈BE-KIND TM迷你士多啤梨奇亞籽杏仁堅果棒輕食裝18g一套共兩件。

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hello恒隆商場獎賞計劃ｘKlook優惠詳情

連結：按此
日期：即日起至售完即止
地點：按此

Fashion Walk - Happy Hour Fun優惠詳情

日期：即日起至12月15日（逢星期一至四）
時間：下午4時至晚上11時59分

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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