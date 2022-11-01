熊市反彈如何部署？可以買入反向ETF嗎？

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恒指今早一度升逾600點，似想擺脫持續的下挫形勢，很多投資者已經迫不及待想知道是否終於等來熊市的反彈？應該如何調整自己的投資組合？專家稱，現在可以認為是熊市的反彈，但由於市況仍波動，不宜操之過急，手上有存貨的投資者們應該再耐心等待，直至恒指穩守萬五點或繼續上升後，再作打算。
終迎來熊市的反彈？
耀才證券研究部總監植耀輝表示，本次恒指只是階段性反彈。由於今日早上A股反彈，對港股有一定的支持，是本地反彈的重要原因，但反彈勢頭是否持續還要視乎A股的發展形勢。
而信誠證券聯席董事張智威則表示，此次恆指回升可以認為是熊市的反彈。其中，中概股表現較好，騰訊 （00700） 升逾5%，阿里巴巴 （09988） 升4%。
投資者部署
連日低迷的港股終于迎來反彈，投資者們應該如何調整自己的投資組合，減少損失？
1.追落後股
張智威表示，在目前市況下，投資者們可以採取追落後股的策略。即可以留意一些近期表現較差，持續跌勢多時的國企個股，例如中海外 （0688） 及兗礦能源 （01171） ，未來反彈的可能性較大。
2.及時止蝕
另外，要注意及時止蝕。在本次反彈後，因大市仍屬波動，有獲利或回本的投資者們應該考慮賣出，保障資金。而有虧損的投資者則可以再稍作等待，恒指仍有上升的空間，待進一步上升或維持萬五點後，再作打算。
3.反向ETF
槓桿反向ETF適合目前短期波動的市況，投資者若認定現在是熊市反彈，可部署買入反向ETF作對沖。張智威表示，可以留意反向ETF，若未來大市繼續下跌，能夠有所保障，降低損失。而植耀輝則認為要視乎A股及大市變化，若指數失守14800點，再作反向ETF的考慮。
責任編輯：梁政琪
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