【消費調查】X世代偏好用環保外賣包裝　逾60%餐廳指營運成本增1%至5%

環境局近日建議提前至最快2023年第四季，實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品安排，禁止食肆向顧客提供發泡膠餐具，包括外賣顧客。而戶戶送今日公布一項最新的可持續發展數據發現，超過一半香港消費者更偏好於採用環保外賣包裝的餐廳消費，尤其是46至55歲的X世代。

首選有環保包裝的餐廳消費

是次調查為戶戶送委託Censuswide在2022年9月6日至12日期間訪問了1000名香港市民，以探討消費者及餐廳對使用環保食物包裝的看法，以及採用環保包裝所伴隨的機遇和挑戰。調查發現，有62%的受訪消費者更偏好向採用環保包裝的餐廳訂購外賣，而能否選用環保包裝成首要條件之一，當中特別是X世代（46至55 歲）有高達69%的人最積極支持環保包裝，而Z世代（18至25歲）中則只有57%表示認同。

環保包裝增加餐廳營運成本

不過對餐廳而言，轉用環保包裝時須面臨不少障礙，其中三大主要障礙包括缺乏對可持續營運的資金支持（48%）；公眾的環保意識偏低（22%）；環保包裝的供應商選擇有限（19%）。不過，超過三分之二的受訪餐廳（70%）認同顧客偏好採用環保包裝的食肆，逾一半餐廳（56%）表示已採用環保包裝。對於未有採用環保包裝的餐廳而言，主要的困難為營運成本增加（83%），另外有逾60%正採用環保包裝的餐廳表示，轉用環保包裝後，營運成本增加了1至5%。

另一方面，三分之二受訪餐廳（67%）認為津貼援助是改用環保包裝的最大推動力。外送服務平台的市場推廣活動（33%）雖然能提供獨特優勢，但推動力仍未及津貼援助。

責任編輯：區祖飛

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