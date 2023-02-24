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6個月港元定期 重返4厘 本周有加息 存百萬賺息$20,000 10銀行3.5厘或以上 （2月24日更新）

收息攻略 17:49 2023/02/24

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美聯儲放緩加息，而銀行加存息亦漸見謹慎，想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。近日有多間銀行下調存息，目前6個月存期最高有3.8厘，有4間銀行提供這水平，無論高中低門檻均有。若本金有百萬元，最高3.8厘年息，半年仍可賺息1.8萬元。在股市回升之時，也應緊記前兩年的教訓，保留多一點現金作防守。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

6個月港元定期存款

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    +2

低門檻最高3.8厘
如果起存額少於10萬元，最高有東亞銀行的3.8厘，屬全新至尊理財客戶的首2萬元至30萬元存款。

若果不想做新客優惠，可考慮信銀國際的3.75厘及交銀香港的3.7厘，前者是1萬元起存，後者為2萬起存，但都要在電子渠道開立。

50萬元起存 - 9間逾3.5厘
如果存款額提高至50萬元，超過3.5厘的銀行有多達9間，除了上述提及的東亞、信銀國際及交銀香港，還新增大新、創興、富邦等等。

當中以大新銀行的3.9厘最後，但只限VIP銀行服務客戶的全新資金；以50萬元計，半年3.9厘可賺息9750元。

100萬元有4厘
如果起存額去到100萬元，本周有驚喜，大新銀行重新加至4厘水平，半年賺息高達2萬元，但條件一樣是VIP銀行服務客戶的全新資金，並到分行開立。

南商存5個月3.78厘月月派息

南商另提供5個月存期但「月月派息」的優惠，值得在此介紹。如果起存額100萬元，又合乎特選客戶資格（例如理財客戶/發薪客戶等），5個月有3.78厘，全期賺息約15,750元，每月派息約3150元，是較另類的玩法。

 

本文最後更新日期︰2023年2月24日

撰文︰廖毅然

【港元定期存款】12個月或以上最高4.08厘 賺息$44,200 10銀行3.8厘或以上（2月24日更新）

中銀18厘已滿額 定存3厘暫見底 部分重返4厘 Mox 10厘即將到期

50萬元做定期存款 有加有減 最多賺息仍有$21,500 兩銀行4厘 10間3.8厘或以 （2月23日更新）

人民幣今年重返升軌 定期存款最高15厘 長息2.8厘 逾5銀行加息（2023年2月更新）

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

 

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