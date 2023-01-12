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6個月港元定期 最高4.9厘 存百萬賺息$24,500 6間銀行4.5厘以上（1月12日更新）

收息攻略 15:59 2023/01/12

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美聯儲放緩加息，而銀行加存息亦漸見謹慎，想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。近日有多間銀行下調存息，但目前最高仍有4.9厘，逼近5厘大關，存百萬元，半年可輕鬆賺息2.45萬元。在股市回升之時，也應緊記前兩年的教訓，保留多一點現金作防守。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

6個月港元定期存款

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    +2

低門檻最高4.8厘  2萬元起存

如果是傳統的6個月存期，低門檻當中，最高息是東亞銀行，其至尊理財新客戶，存6個月有4.8厘，存款額要求是2萬元至30萬元。若用盡30萬元額度，半年可賺息7200元；若只存10萬元，也可賺息2400元。

4大銀行當中，以恒生最高，可達4.68厘，但僅限特選客戶於網上開立。如非特選客戶，最高4.49厘。滙豐亦達4厘水平，上月加至4.3厘，限滙豐尚玉及卓越理財客戶，其他客戶有4.1厘。

其他銀行方面，如果起存額是2萬元，交銀香港及創興銀行都有4.45厘，兩者都是要在電子渠道開立。星展則4.4厘。

20萬元起存  富邦4.9厘

如存款額提高至10萬元甚至50萬元，逼近5厘的選擇更多。富邦的4.9厘暫為全城最高，入場費在早前降低至20萬元，如果以20萬元開立，半年賺息4900元；如果用百萬元本金，半年賺2.45萬元。

這優惠僅限個人客戶以新資金透過手機銀行開立。如果是現有資金，富邦最高也有4.8厘，但起存額就要提升至100萬元，同樣限手機銀行開立。

東亞的新客戶優惠同樣適用，全新顯卓理財客戶首50萬元有4.8厘，現有顯卓私人理財客戶的新資金有4.7厘。

100萬元以上  南商4.8厘

以往存款額愈多，年利率愈高，但目前6個月存期之中，富邦4.9厘、東亞4.8厘、恒生4.68厘，都不需要100萬元便可開立。而100萬元或以上才適用的，有南洋商業銀行為特選客戶而設的優惠，起存額便要300萬元，年利率最高為4.8厘。

 

本文最後更新日期︰2023年1月12日

 

撰文︰廖毅然

 

想知更多，即睇【港元定期存款2023 渣打加完又減 慎防偽高息 1星期港元定存高見10.9厘 實際賺息只有「廿蚊張」？

3個月港元定期存款 14間銀行退守4厘 最高4.88厘優惠延至月底 百萬元本金仍賺息1萬（1月12日更新）

10萬元做港元定期 低門檻最高5.14厘延至1月底 17銀行4厘以上（1月6日更新）

50萬元做定期存款 5.1厘一年賺息2.5萬元 14銀行4.5厘或以上（1月6日更新）

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

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欄名 : 存款收息

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