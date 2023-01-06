6個月港元定期 最高4.9厘 存百萬賺息$24,500 低門檻最高4.8厘（1月6日更新）

美聯儲放緩加息，而銀行加存息亦漸見謹慎，想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。近日有多間銀行下調存息，但目前最高仍有4.9厘，逼近5厘大關，存百萬元，半年可輕鬆賺息2.45萬元。在股市回升之時，也應緊記前兩年的教訓，保留多一點現金作防守。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

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6個月港元定期存款

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188天存期 平均5.14厘

有一個優惠是上圖沒有列出的，是工銀亞洲的188天存期（約6個月），首60日有4.1厘，第61日至120日有5.1厘，第121日至第188日有6.1厘，全期平均約5.14厘。這限該行綜合客戶以新資金於分行開立，起存額為10萬元。

低門檻最高4.8厘 2萬元起存

如果是傳統的6個月存期，低門檻當中，最高息是東亞銀行，其至尊理財新客戶，存6個月有4.8厘，存款額要求是2萬元至30萬元。若用盡30萬元額度，半年可賺息7200元；若只存10萬元，也可賺息2400元。不過這優惠在本周初期原本是4.9厘，今日(1月6日)已略為下調。

4大銀行當中，以恒生最高，可達4.68厘，但僅限特選客戶於網上開立。如非特選客戶，最高4.49厘。滙豐亦達4厘水平，上月加至4.3厘，限滙豐尚玉及卓越理財客戶，其他客戶有4.1厘。

其他銀行方面，星展、交銀香港及工銀亞洲都有4.6厘。

20萬元起存 富邦4.9厘

如存款額提高至10萬元甚至50萬元，逼近5厘的選擇更多。富邦的4.9厘暫為全城最高，入場費在早前降低至20萬元，如果以20萬元開立，半年賺息4900元；如果用百萬元本金，半年賺2.45萬元。

這優惠僅限個人客戶以新資金透過手機銀行開立。如果是現有資金，富邦最高也有4.8厘，但起存額就要提升至100萬元，同樣限手機銀行開立。

東亞的新客戶優惠同樣適用，全新顯卓理財客戶首50萬元有4.8厘，現有顯卓私人理財客戶的新資金有4.7厘。

如果想門檻低一點，沒有理財戶口的束縛，除了恒生、星展及交銀，也可考慮創興銀行的4.7厘，起存額為50萬元，適用於網上或手機銀行開立，不論新舊資金都可。

100萬元以上 南商4.8厘

以往存款額愈多，年利率愈高，但目前3個月存期之中，富邦4.9厘、東亞4.8厘、恒生4.68厘，都不需要100萬元便可開立。而100萬元或以上才適用的，有南洋商業銀行為特選客戶而設的優惠，起存額便要100萬元，年利率最高為4.8厘。

本文最後更新日期︰2023年1月6日

撰文︰廖毅然

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