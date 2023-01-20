6個月港元定期 最高4.68厘 11銀行有4厘水平 存百萬仍可賺息2萬元（1月20日更新）

美聯儲放緩加息，而銀行加存息亦漸見謹慎，想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。近日有多間銀行下調存息，但目前最高仍有4.68厘，11間銀行仍提供4厘水平，若本金有百萬元，半年可輕鬆賺息2萬元。在股市回升之時，也應緊記前兩年的教訓，保留多一點現金作防守。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

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6個月港元定期存款

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低門檻最高4.68厘 但只限續期

6個月存期低門檻當中，最高息是恒生銀行，可達4.68厘，但僅限特選客戶於網上開立，而且只限續期資金，如果是新資金開立，則罕有地較低息，特選客戶只有4.3厘，非特選客戶最多4.2厘。

東亞銀行也有4.4厘，但限全新的至尊理財客戶或顯卓理財客戶。非全新理財客戶，最高為4.3厘。

如果想真正低門檻，不單是低起存額，還沒有指定戶口要求，信銀國際有4.35厘，起存額僅1萬元，唯一要求是網上新資金。

不論新舊資金的有創興銀行，起存額5000元為4.1厘，50萬元或以上有4.3厘，需在網上開立。

50萬元起存 富邦4.5厘

如存款額提高至50萬元，4厘選擇更多。富邦有4.5厘，入場費50萬元，如果以50萬元開立，半年賺息$11,250；如果用百萬元本金，半年賺2.25萬元。

這優惠僅限個人客戶以新資金透過手機銀行開立。如果是現有資金，富邦最高也有4.4厘，但起存額就要提升至100萬元，同樣限手機銀行開立。

本文最後更新日期︰2023年1月20日

撰文︰廖毅然

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