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6個月港元定期 最高4.2厘 4銀行暫守4厘水平 存百萬仍可賺息2萬元（2月2日更新）

收息攻略 18:23 2023/02/02

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美聯儲放緩加息，而銀行加存息亦漸見謹慎，想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。近日有多間銀行下調存息，但目前最高仍有4.2厘，4間銀行仍提供4厘水平，若本金有百萬元，半年可輕鬆賺息2萬元。在股市回升之時，也應緊記前兩年的教訓，保留多一點現金作防守。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

6個月港元定期存款

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低門檻最高4厘  兩間銀行提供

6個月存期低門檻當中，最高息是東亞銀行及信銀國際，目前提供4厘。但東亞僅全新的指定理財客戶，現有客戶要最少存入10萬元新資金，才有3.6厘。

信銀國際則不限新舊客戶，但需於網上以新資金開立，6個月暫有4厘，起存額僅1萬元。

不論新舊資金的有創興銀行，起存額5000元為3.8厘，50萬元或以上有4厘，需在網上開立。

多間中小型銀行減息後，大型銀行的年利率也具競爭力，且起存門檻低，恒生提供3.89厘，滙豐及中銀香港有3.8厘，渣打為3.6厘。留意上述都需要新資金，部分大行需為指定戶口，要注意上圖所列的條件。

100萬元起存  南商4.2厘
存5個月4.18厘月月派息

如存款額提高至100萬元，4厘選擇更多。南洋商業銀行現提供4.2厘，但入場費要高達500萬元，且限南商理財客戶的新資金。如果是100萬元本金，則有4.1厘，以此計算，半年也可賺息$20,500。

南商另提供5個月存期但「月月派息」的優惠，如果起存額100萬元，又合乎特選客戶資格（例如理財客戶/發薪客戶等），5個月有4.18厘，全期賺息17,416元，每月派息約3483.3元。

 

本文最後更新日期︰2023年2月2日

 

撰文︰廖毅然

 

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欄名 : 存款收息

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