6個月港元定期 最高4厘 低門檻最高3.9厘 存百萬仍可賺息2萬元（2月10日更新）

美聯儲放緩加息，而銀行加存息亦漸見謹慎，想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。近日有多間銀行下調存息，但目前最高仍有一間銀行守住4厘水平，低門檻最高3.9厘。若本金有百萬元，最高4厘年息，半年仍可賺息2萬元。在股市回升之時，也應緊記前兩年的教訓，保留多一點現金作防守。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

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6個月港元定期存款

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低門檻最高3.9厘 9間逾3.5厘

6個月存期低門檻（10萬元存款額以下）當中，最高息是信銀國際，目前提供3.9厘，新舊客戶，但需於網上以新資金開立，起存額僅1萬元。

同樣不論新舊資金的有創興銀行，起存額5000元為3.6厘，50萬元或以上有3.8厘，需在網上開立。

多間中小型銀行減息後，大型銀行的年利率也具競爭力，且起存門檻低，渣打銀行提供3.6厘，需為網上新資金。

東亞銀行的理財新客戶優惠，存6個月有3.8厘。

100萬元起存 大新4厘

如存款額提高至100萬元，就有一個4厘選擇，是大新銀行，但需為VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立，而且大新的定存年利率每日都有變化，讀者如要開立，需屆時再作查詢。

但若然100萬元做到4厘，半年仍可賺息2萬元，是不俗的回報。

南商存5個月4.18厘月月派息

以上並沒列出，但南商另提供5個月存期但「月月派息」的優惠，值得在此介紹。如果起存額100萬元，又合乎特選客戶資格（例如理財客戶/發薪客戶等），5個月有3.58厘，全期賺息約14,916元，每月派息約2983元，是較另類的玩法。

本文最後更新日期︰2023年2月10日

撰文︰廖毅然

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