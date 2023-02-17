6個月港元定期 最高3.8厘 逾10間3.5厘或以上 存百萬賺息1.9萬元（2月17日更新）

美聯儲放緩加息，而銀行加存息亦漸見謹慎，想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。近日有多間銀行下調存息，目前6個月存期最高有3.8厘，有4間銀行提供這水平，無論高中低門檻均有。若本金有百萬元，最高3.8厘年息，半年仍可賺息1.8萬元。在股市回升之時，也應緊記前兩年的教訓，保留多一點現金作防守。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

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6個月港元定期存款

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低門檻 - 1間3.8厘

如果起存額少於10萬元，最高有東亞銀行的3.8厘，屬全新至尊理財客戶的首2萬元至30萬元存款。

若果不想做新客優惠，可考慮招商永隆的3.75厘及信銀國際的3.7厘，兩者都是1萬元起存，要在手機銀行開立，而招商永隆更不限新舊資金。

交銀香港的3.65厘、創興的3.6厘同樣不限新舊資金，但均需在電子渠道開立。

50萬元起存 - 4間3.8厘

如果存款額提高至50萬元，有4銀行提供3.8厘，包括東亞、大新、創興及招商永隆。

東亞的全新顯卓理財客戶首50萬元，存6個月有3.8厘；大新銀行則限VIP銀行服務客戶的全新資金；創興及招商永隆均不限新舊資金，但要在手機銀行開立。

以50萬元計，半年3.8厘可賺息9500元。如果起存額加至100萬元，息率優惠沒有擴大，3.8厘半年賺息1.9萬元。

南商存5個月3.78厘月月派息

以上並沒列出，但南商另提供5個月存期但「月月派息」的優惠，值得在此介紹。如果起存額100萬元，又合乎特選客戶資格（例如理財客戶/發薪客戶等），5個月有3.78厘，全期賺息約15,750元，每月派息約3150元，是較另類的玩法。

本文最後更新日期︰2023年2月17日

撰文︰廖毅然

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