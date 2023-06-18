6個月定期存款｜鎖定4厘至年底、50萬本金賺逾1萬元、低門檻3.95厘（6月16日更新）

現在開始做6至7個月的定期存款，至年底都鎖定4厘回報，就不怕股市載浮載沉了！目前6個月存期最高4.4厘。本周推介給大家5個4厘選擇，當中除了6個月之外，還有188天及218天存期。

最高息的港元定期（6-7個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 渣打 4.4厘 10萬元 優先私人理財客戶新資金 工銀亞洲 4.1厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金 4.0厘（188天） 80萬元 富邦 4.1厘 50萬元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.08厘（218天） 100萬元 分行新資金 大眾銀行 4.0厘 50萬元 新舊資金皆可 星展 3.85厘 5萬元 網上新資金 東亞 3.8厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 3.75厘 1萬元 網上新資金 富融 3.7厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

存218天 百萬大戶賺息逾2.4萬元

南洋商業銀行新推218天特別存期，年利率4.08厘，需為100萬元新資金。約7個月的存期，合共可賺息超過2.4萬元。

存188天 大戶賺6.3萬元

目前最高息的6個月港元定存，是渣打的4.4厘，雖然起存額只需10萬元，但需為「優先私人理財客戶」新資金，而該層級客戶須有800萬港元的平均總結存，因此門檻並不低。

工銀亞洲的188天存期新資金優惠，最新加至4.1厘，也是適用於指定理財客戶，且起存額達300萬元，期終收息逾6.3萬大元；如果是80萬元起存，本金較相宜，年利率也有4厘，期終收息近1.65萬元，回報相當不俗。

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低門檻3.95厘

3.7厘不設最低存款

6個月存期，低門檻的有大眾銀行的3.95厘，10萬元起存便有，如果不足10萬元也有3.9厘，如果達50萬元則有4厘。

星展本周加至3.85厘，5萬元網上新資金便可開立。

虛擬銀行出名門檻低，平安壹賬通銀行（5個月）及富融都有3.7厘，而富融更是不設最低存款額。

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大眾銀行 3.95厘 10萬元 新舊資金皆可 星展 3.85厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 信銀國際 3.75厘 1萬元 網上新資金 平安壹賬通 3.7厘（5個月） 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融 3.7厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 3.6厘 10萬元 個人客戶新資金 交銀香港 3.6厘 2萬元 電子渠道開立

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

目前6個月存期，美元定存以大新銀行及富邦銀行最高，兩者都有5厘，大新的起存額為200萬港元等值的新資金，富邦則為10萬美元新資金。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 大新 5.0厘 200萬港元等值 VIP銀行服務客戶新資金 創興 4.9厘 1萬美元 網上或手機銀行開立 東亞 4.85厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 4.85厘 1500美元 網上新資金

本文最後更新日期︰2023年6月16日

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