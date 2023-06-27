6個月定期存款｜大戶收息$24,300　鎖定4厘至年底、低門檻4.15厘（6月27日更新）

現在開始做6至7個月的定期存款，至年底都鎖定4厘回報，就不怕股市載浮載沉了！目前若不計發鈔行給予特選客戶的優惠，6個月存期最高4.2厘。以下推介給大家7個4厘選擇，當中除了6個月之外，還有188天及218天存期。

最高息的港元定期（6-7個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 招商永隆 4.2厘 50萬元 手機銀行開立，50萬以下4.15厘 工銀亞洲 4.1厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金，300萬以下4厘 富邦 4.1厘 50萬元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.08厘（218天） 100萬元 分行新資金，100萬以下3.98厘 星展 4.05厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4厘 東亞 4.0厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 大眾銀行 4.0厘 50萬元 新舊資金皆可, 50萬以下3.95厘 創興 3.8厘 50萬元 新舊資金皆可 信銀國際 3.8厘 1萬元 網上新資金 富融 3.7厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

存218天 百萬大戶賺息逾2.4萬元

南洋商業銀行新推218天特別存期，年利率4.08厘，需為100萬元新資金。約7個月的存期，合共可賺息約$24,300。

招商永隆最高息 50萬有4.2厘

東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，200萬元起存有4厘，半年賺4萬元！

招商永隆近日也加息至4.2厘，50萬元起存，半年收息$10,500，如果1萬元起存也有4.15厘。

188天4.1厘

工銀亞洲的188天存期新資金優惠，目前為4.1厘，適用於指定理財客戶，且起存額達300萬元，期終收息逾6.3萬大元；如果是80萬元起存，本金較相宜，年利率也有4厘，期終收息近1.65萬元，回報相當不俗。

【定期存款】盤點6月到期高息 3個月4.4厘／1星期20厘 最後1星期！

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低門檻4.15厘

6個月存期，低門檻的有招商永隆的4.15厘，1萬元起存便有。

星展本周加至4.05厘，5萬元網上新資金便可開立。

虛擬銀行出名門檻低，平安壹賬通銀行（5個月）及富融都有3.7厘，而富融更是不設最低存款額。

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 招商永隆 4.15厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 星展 4.05厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 大眾銀行 3.9厘 少於10萬元 新舊資金皆可 信銀國際 3.8厘 1萬元 網上新資金 平安壹賬通 3.7厘（5個月） 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融 3.7厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 創興 3.65厘 5000元 新舊資金皆可 南洋商業銀行 3.6厘 10萬元 個人客戶新資金 交銀香港 3.6厘 2萬元 電子渠道開立

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

目前6個月存期，美元定存以大新銀行及富邦銀行最高，兩者都有5厘，大新的起存額為200萬港元等值的新資金，富邦則為10萬美元新資金。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 創興 4.9厘 1萬美元 網上或手機銀行開立 東亞 4.85厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 4.85厘 1500美元 網上新資金

本文最後更新日期︰2023年6月27日

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