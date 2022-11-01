  • 21°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期邊間好？6個月港元定存逼近5厘 最少10銀行達4厘（高中低門檻一次看清）

收息攻略 13:21 2022/11/01

分享：

分享：

《定期邊間好》今次比較6個月港元定期存款，存期較為長一點，要有心理準備，若果你判斷明年初股市會反彈，可能看上一篇《港元定期短打3個月  最高4.5厘》比較合適。不過如果有心想鎖定6個月的回報，目前年利率最高逼近5厘，半年賺息隨時超過2萬元。

6個月港元定期存款

    點擊圖片放大
    +2

富邦4.9厘最高

富邦銀行昨日上調港元定存年利率，12個月及9個月存期都達到5厘水平，6個月存期則稍差一步，不過4.9厘已屬全城最高。以該行100萬元的起存額計，可以鎖定半年2.45萬元的利潤。不過高息的多是高門檻的優惠，例如大新及交銀的4.55厘、建行的4.5厘都要100萬元起存額。招商永隆的4.2厘更要500萬元。

10萬元-100萬以下  最高4.5厘

華僑永亨銀行的12個月定期有5厘，其6個月定期則有4.5厘，為中門檻之選的最高，起存額20萬元，以此計算半年賺息4500元。不過這優惠只適用於華僑永亨宏富理財客戶，而該理財戶口要有100萬元存款及投資。

建行的4.15厘及南商的3.9厘，同樣都要指定理財客戶或特選客戶。

如果不想有理財戶口的束縛，可以選擇虛擬銀行，但息率就沒有4厘水平，例如富融存50萬元有3.88厘，livibank存20萬元有3.8厘。

低門檻也有4厘

若計劃做定期的資金少於10萬元，也有4厘的選擇。星展昨日上調6個月港元定期至4.2厘，起存額只需5萬元，為低門檻之中最高息。

其餘低門檻的主要為大型銀行或虛擬銀行，例如中銀及恒生均是3.8厘，渣打及滙豐分別有3.6厘及3.4厘。虛銀匯立有3.6厘、天星也有3.4厘。

 

重溫《定期邊間好》︰

第一篇【有10萬港元放邊間銀行好

第二篇【有50萬手頭鬆動啲  選擇多好多

第三篇【短打3個月  最高4.5厘

第四篇【10萬港紙換美金  最高4.68厘

第五篇【5厘之選有哪些？

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

 

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

滙豐定期存款加至3.7厘 渣打加至4厘（附4大銀行定期大比併）
2022/10/31
滙豐定期存款加至3.7厘 渣打加至4厘（附4大銀行定期大比併）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2022/10/31
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
定期邊間好 ─ 5厘篇︰富邦港元加至5.1厘 目前3銀行達5厘
2022/10/31
定期邊間好 ─ 5厘篇︰富邦港元加至5.1厘 目前3銀行達5厘
定期邊間好 ─ 美金篇︰10萬港紙換美元 最高4.68厘 比港元定期更高息
2022/10/29
定期邊間好 ─ 美金篇︰10萬港紙換美元 最高4.68厘 比港元定期更高息
定期邊間好 ─ 第三篇︰短打3個月 最高4.5厘 放銀行安心過年（高中低門檻一次看清）
2022/10/28
定期邊間好 ─ 第三篇︰短打3個月 最高4.5厘 放銀行安心過年（高中低門檻一次看清）
儲蓄產品 儲蓄 華僑永亨銀行 星展銀行 富邦銀行 經濟 定期存款 招商永隆 虛擬銀行 港元定期存款

下一篇文章

滙豐定期存款加至3.7厘 渣打加至4厘（附4大銀行定期大比併）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港元定存衝上5厘 存20萬一年穩賺1萬 盤點港元長息定期（12個月或以上）
港元定存衝上5厘 存20萬一年穩賺1萬 盤點港元長息定期（12個月或以上）
活期存款4.8厘要鎖定資金？最高7.28厘又有咩條件？拆解高息活期魔鬼細節
活期存款4.8厘要鎖定資金？最高7.28厘又有咩條件？拆解高息活期魔鬼細節
定期邊間好 ─ 第三篇︰短打3個月 最高4.5厘 放銀行安心過年（高中低門檻一次看清）
定期邊間好 ─ 第三篇︰短打3個月 最高4.5厘 放銀行安心過年（高中低門檻一次看清）
恒生加存息 1星期內兩次 一般客戶3.8厘 睇齊特選客戶（附4大銀行最新存息）
恒生加存息 1星期內兩次 一般客戶3.8厘 睇齊特選客戶（附4大銀行最新存息）
定期邊間好 ─ 美金篇︰10萬港紙換美元 最高4.68厘 比港元定期更高息
定期邊間好 ─ 美金篇︰10萬港紙換美元 最高4.68厘 比港元定期更高息
定期邊間好 ─ 第二篇︰有50萬元放邊度？15銀行有4厘（新增華僑永亨5厘）
定期邊間好 ─ 第二篇︰有50萬元放邊度？15銀行有4厘（新增華僑永亨5厘）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款