定期邊間好？6個月港元定存逼近5厘 最少10銀行達4厘（新增恒生4.5厘）

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

《定期邊間好》今次比較6個月港元定期存款，存期較為長一點，要有心理準備，若果你判斷明年初股市會反彈，可能看上一篇《港元定期短打3個月 最高4.5厘》比較合適。不過如果有心想鎖定6個月的回報，目前年利率最高逼近5厘，半年賺息隨時超過2萬元。

6個月港元定期存款

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富邦4.9厘最高

富邦銀行昨日上調港元定存年利率，12個月及9個月存期都達到5厘水平，6個月存期則稍差一步，不過4.9厘已屬全城最高。以該行100萬元的起存額計，可以鎖定半年2.45萬元的利潤。不過高息的多是高門檻的優惠，例如大新及交銀的4.75厘、建行的4.7厘都要100萬元起存額。招商永隆的4.2厘更要500萬元。

10萬元-100萬以下 最高4.5厘

華僑永亨銀行的12個月定期有5厘，其6個月定期則有4.5厘，為中門檻之選的最高，起存額20萬元，以此計算半年賺息4500元。不過這優惠只適用於華僑永亨宏富理財客戶，而該理財戶口要有100萬元存款及投資。

建行的4.15厘及南商的3.9厘，同樣都要指定理財客戶或特選客戶。

如果不想有理財戶口的束縛，可以選擇虛擬銀行，但息率就沒有4厘水平，例如富融存50萬元有3.88厘，livibank存20萬元有3.8厘。

低門檻也有4.5厘 但需為恒生特選客戶

若計劃做定期的資金少於10萬元，也有4厘的選擇。恒生銀行最新為特選客戶推出4.5厘、6個月港元定存，需於網上開立，優惠期至11月30日。若以5萬元本金開立，6個月也可賺息1125元。

星展上調6個月港元定期至4.2厘，起存額只需5萬元，虛銀匯立也上調至4.2厘。

其餘低門檻的主要為大型銀行或虛擬銀行，例如中銀是3.8厘，渣打及滙豐分別有3.6厘及3.4厘。

重溫《定期邊間好》︰

第一篇【有10萬港元放邊間銀行好】

第二篇【有50萬手頭鬆動啲 選擇多好多】

第三篇【短打3個月 最高4.5厘】

第四篇【10萬港紙換美金 最高4.68厘】

第五篇【5厘之選有哪些？】

第七篇【虛擬最高4.7厘 人人平等 毋須指定理財戶口】

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

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