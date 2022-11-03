  • 23°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期邊間好？6個月港元定存逼近5厘 最少10銀行達4厘（新增恒生4.5厘）

收息攻略 17:43 2022/11/03

分享：

分享：

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

《定期邊間好》今次比較6個月港元定期存款，存期較為長一點，要有心理準備，若果你判斷明年初股市會反彈，可能看上一篇《港元定期短打3個月  最高4.5厘》比較合適。不過如果有心想鎖定6個月的回報，目前年利率最高逼近5厘，半年賺息隨時超過2萬元。

6個月港元定期存款

    點擊圖片放大
    +2

富邦4.9厘最高

富邦銀行昨日上調港元定存年利率，12個月及9個月存期都達到5厘水平，6個月存期則稍差一步，不過4.9厘已屬全城最高。以該行100萬元的起存額計，可以鎖定半年2.45萬元的利潤。不過高息的多是高門檻的優惠，例如大新及交銀的4.75厘、建行的4.7厘都要100萬元起存額。招商永隆的4.2厘更要500萬元。

10萬元-100萬以下  最高4.5厘

華僑永亨銀行的12個月定期有5厘，其6個月定期則有4.5厘，為中門檻之選的最高，起存額20萬元，以此計算半年賺息4500元。不過這優惠只適用於華僑永亨宏富理財客戶，而該理財戶口要有100萬元存款及投資。

建行的4.15厘及南商的3.9厘，同樣都要指定理財客戶或特選客戶。

如果不想有理財戶口的束縛，可以選擇虛擬銀行，但息率就沒有4厘水平，例如富融存50萬元有3.88厘，livibank存20萬元有3.8厘。

低門檻也有4.5厘  但需為恒生特選客戶

若計劃做定期的資金少於10萬元，也有4厘的選擇。恒生銀行最新為特選客戶推出4.5厘、6個月港元定存，需於網上開立，優惠期至11月30日。若以5萬元本金開立，6個月也可賺息1125元。

星展上調6個月港元定期至4.2厘，起存額只需5萬元，虛銀匯立也上調至4.2厘。

其餘低門檻的主要為大型銀行或虛擬銀行，例如中銀是3.8厘，渣打及滙豐分別有3.6厘及3.4厘。

 

重溫《定期邊間好》︰

第一篇【有10萬港元放邊間銀行好

第二篇【有50萬手頭鬆動啲  選擇多好多

第三篇【短打3個月  最高4.5厘

第四篇【10萬港紙換美金  最高4.68厘

第五篇【5厘之選有哪些？

第七篇【虛擬最高4.7厘  人人平等  毋須指定理財戶口

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

 

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

恒生4.5厘定期存款 冠絕4大銀行 非特選客戶4.15厘（附4大銀行最新定期年利率）
今日
恒生4.5厘定期存款 冠絕4大銀行 非特選客戶4.15厘（附4大銀行最新定期年利率）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
今日
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
人民幣定期1個月7厘 花旗大手加息吸客
2022/11/02
人民幣定期1個月7厘 花旗大手加息吸客
定存邊間好 ─ 虛擬銀行篇︰12個月最高4.7厘 人人平等 毋須指定理財戶口
2022/11/02
定存邊間好 ─ 虛擬銀行篇︰12個月最高4.7厘 人人平等 毋須指定理財戶口
定期邊間好 ─ 5厘篇︰大新銀行5.2厘全港最高
2022/11/01
定期邊間好 ─ 5厘篇︰大新銀行5.2厘全港最高
恒生銀行（00011） 儲蓄產品 儲蓄 華僑永亨銀行 星展銀行 富邦銀行 經濟 定期存款 招商永隆 虛擬銀行

下一篇文章

恒生4.5厘定期存款 冠絕4大銀行 非特選客戶4.15厘（附4大銀行最新定期年利率）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

定期邊間好 ─ 第二篇︰有50萬元放邊度？15銀行有4厘（新增華僑永亨5厘）
定期邊間好 ─ 第二篇︰有50萬元放邊度？15銀行有4厘（新增華僑永亨5厘）
活期存款4.8厘要鎖定資金？最高7.28厘又有咩條件？拆解高息活期魔鬼細節
活期存款4.8厘要鎖定資金？最高7.28厘又有咩條件？拆解高息活期魔鬼細節
港元定存衝上5厘 存20萬一年穩賺1萬 盤點港元長息定期（12個月或以上）
港元定存衝上5厘 存20萬一年穩賺1萬 盤點港元長息定期（12個月或以上）
定期邊間好 ─ 美金篇︰10萬港紙換美元 最高4.68厘 比港元定期更高息
定期邊間好 ─ 美金篇︰10萬港紙換美元 最高4.68厘 比港元定期更高息
恒生加存息 1星期內兩次 一般客戶3.8厘 睇齊特選客戶（附4大銀行最新存息）
恒生加存息 1星期內兩次 一般客戶3.8厘 睇齊特選客戶（附4大銀行最新存息）
定期邊間好 ─ 第三篇︰短打3個月 最高4.5厘 放銀行安心過年（高中低門檻一次看清）
定期邊間好 ─ 第三篇︰短打3個月 最高4.5厘 放銀行安心過年（高中低門檻一次看清）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款