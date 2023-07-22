定期存款　6個月最高4.6厘　收息$23,000過肥年！12個4厘選擇（7月21日更新）

現在開始做6個月的定期存款，至明年初都鎖定最高4.6厘回報，過肥年不用怕股市載浮載沉。

不計發鈔行給予特選客戶高息優惠，6個月存期目前最高4.6厘，是大眾銀行的新資金優惠，上限300萬元，大戶賺息$69,000不是夢！但如果做100萬元，也能輕鬆收息$23,000。低門檻的話，虛擬銀行也有4.3厘高息。以下推介給大家12個4厘選擇︰

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大眾銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 富邦 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 匯立 4.3厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 集友 4.2厘 100萬元 於分行以新資金開立，100萬以下4厘 富融銀行 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 4.15厘 100萬元 分行新資金，100萬以下4.05厘 工銀亞洲 4.1厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金，300萬以下4厘 東亞 4.1厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 招商永隆 4.1厘 50萬元 手機銀行開立，50萬以下4.05厘 華僑銀行 4.05厘 10萬元 宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘 星展 4.05厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4厘 平安壹賬通 4.0厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

基本4.3厘 符合條件4.6厘

大眾銀行的6個月存期牌價為4.3厘，任何渠道、不論新舊資金都有4.3厘高息。如果是手機銀行新資金，目前最新推廣是多額外0.3厘，即合共達4.6厘。

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華僑銀行減息

華僑銀行（前稱華僑永亨）由4.25厘減至4.05厘，適用於宏富理財客戶新資金，10萬元已可起存。如果是一般客戶，50萬元起存有3.88厘。

低門檻4.3厘

6個月存期，低門檻的要數虛擬銀行，幾家虛銀大鬥法，匯立、富融、平安壹脹通分別有4.3厘、4.2厘及4厘。

但大眾銀行也不低，1萬元至10萬元以下，若用上述手機銀行新資金的優惠，合共有4.5厘。

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大眾銀行 4.5厘 1萬至10萬元 手機銀行新資金 匯立 4.3厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 4.05厘 10萬元 個人客戶新資金 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 星展 4.05厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 平安壹賬通 4.0厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

美元6個月有5厘

目前6個月存期，美元定存以富邦銀行最高，有5.1厘。工銀亞洲的188天存期也有5厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 工銀亞洲 5.0厘（188天） 1.5萬美元 分行新資金 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 分行新資金 信銀國際 4.9厘 1500美元 網上新資金 恒生 4.8厘 1萬美元 優越私人理財客戶以新資金開立

本文最後更新日期︰2023年7月21日

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