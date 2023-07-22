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定期存款　6個月最高4.6厘　收息$23,000過肥年！12個4厘選擇（7月21日更新）

收息攻略 21:30 2023/07/22

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現在開始做6個月的定期存款，至明年初都鎖定最高4.6厘回報，過肥年不用怕股市載浮載沉。

不計發鈔行給予特選客戶高息優惠，6個月存期目前最高4.6厘，是大眾銀行的新資金優惠，上限300萬元，大戶賺息$69,000不是夢！但如果做100萬元，也能輕鬆收息$23,000。低門檻的話，虛擬銀行也有4.3厘高息。以下推介給大家12個4厘選擇︰

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
大眾銀行4.6厘50萬元手機銀行新資金
富邦4.4厘50萬元手機銀行新資金
匯立4.3厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
集友4.2厘100萬元於分行以新資金開立，100萬以下4厘
富融銀行4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行4.15厘100萬元分行新資金，100萬以下4.05厘
工銀亞洲4.1厘（188天）300萬元理財金客戶新資金，300萬以下4厘
東亞4.1厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
招商永隆4.1厘50萬元手機銀行開立，50萬以下4.05厘
華僑銀行4.05厘10萬元宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
星展4.05厘5萬元網上新資金, 現有資金4厘
平安壹賬通4.0厘100元虛擬銀行，只有電子渠道

基本4.3厘　符合條件4.6厘

大眾銀行的6個月存期牌價為4.3厘，任何渠道、不論新舊資金都有4.3厘高息。如果是手機銀行新資金，目前最新推廣是多額外0.3厘，即合共達4.6厘。

【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事

華僑銀行減息

華僑銀行（前稱華僑永亨）由4.25厘減至4.05厘，適用於宏富理財客戶新資金，10萬元已可起存。如果是一般客戶，50萬元起存有3.88厘。

低門檻4.3厘

6個月存期，低門檻的要數虛擬銀行，幾家虛銀大鬥法，匯立、富融、平安壹脹通分別有4.3厘、4.2厘及4厘。

但大眾銀行也不低，1萬元至10萬元以下，若用上述手機銀行新資金的優惠，合共有4.5厘。

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
大眾銀行4.5厘1萬至10萬元手機銀行新資金
匯立4.3厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
富融4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行4.05厘10萬元個人客戶新資金
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
星展4.05厘5萬元網上或手機銀行新資金
平安壹賬通4.0厘100元虛擬銀行，只有電子渠道

美元6個月有5厘
目前6個月存期，美元定存以富邦銀行最高，有5.1厘。工銀亞洲的188天存期也有5厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
工銀亞洲5.0厘（188天）1.5萬美元分行新資金
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值分行新資金
信銀國際4.9厘1500美元網上新資金
恒生4.8厘1萬美元優越私人理財客戶以新資金開立

本文最後更新日期︰2023年7月21日

更多高息存款︰

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