定期存款　6個月最高4.2厘　虛銀稱冠；11個4厘選擇（7月16日更新）

現在開始做6個月的定期存款，至明年初都鎖定4厘回報，就不怕股市載浮載沉了！

近期發鈔行給予特選客戶高息優惠，但如果你並沒有收到特選邀請，其他銀行也有高息，6個月存期最高4.2厘，是一家虛擬銀行。以下推介給大家9個4厘選擇︰

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富融銀行 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 4.15厘 100萬元 分行新資金，100萬以下4.05厘 大眾銀行 4.1厘 50萬元 新舊資金皆可, 50萬以下4.05厘 工銀亞洲 4.1厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金，300萬以下4厘 東亞 4.1厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 富邦 4.1厘 50萬元 手機銀行新資金 招商永隆 4.1厘 50萬元 手機銀行開立，50萬以下4.05厘 信銀國際 4.1厘 1萬元 網上新資金 平安壹賬通 4.1厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 華僑銀行 4.05厘 10萬元 宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘 星展 4.05厘 5萬元 網上新資金, 現有資金4厘

兩間虛銀鬥加息

兩間虛擬銀行近期鬥加息，富融銀行最新在周六把6個月存期加至4.2厘，為破頂息，由1元到100萬元以上，也是4.2厘。若存款100萬元，半年收息$21,000。

平安壹賬通銀行也在本周加至4.1厘，起存額同樣很低，只需100元便可起存。

百萬本金做4.15厘 收息$20,750

南洋商業銀行6個月存期加至4.15厘，需為理財客戶100萬元新資金，合共可賺息約$20,750。如果是一般客戶少於100萬元，也有4.05厘。

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華僑銀行本周減息

華僑銀行（前稱華僑永亨）最新由4.25厘減至4.05厘，適用於宏富理財客戶新資金，10萬元已可起存。如果是一般客戶，50萬元起存有3.88厘。

大眾銀行本周也減至4.1厘，50萬元起存，現有資金也可，半年收息$10,250。

低門檻4.1厘

6個月存期，低門檻的除了兩家虛銀，還有招商永隆的4.05厘，1萬元起存便有。

星展近期加至4.05厘，5萬元網上新資金便可開立。

信銀國際也把6個月加至4.1厘，1萬元新資金可以開立。

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富融 4.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 大眾銀行 4.1厘 少於10萬元 新舊資金皆可 信銀國際 4.1厘 1萬元 網上新資金 平安壹賬通 4.1厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 4.05厘 10萬元 個人客戶新資金 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，新舊資金皆可 星展 4.05厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 創興 3.65厘 5000元 新舊資金皆可

美元6個月有5厘

目前6個月存期，美元定存以富邦銀行最高，有5.1厘。工銀亞洲的188天存期也有5厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 工銀亞洲 5.0厘（188天） 1.5萬美元 分行新資金 信銀國際 4.95厘 1500美元 網上新資金 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 分行新資金 東亞 4.85厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2023年7月16日

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