定期存款　6個月最高4.2厘　虛銀稱冠；11個4厘選擇（7月16日更新）

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【高息儲蓄】1年儲12萬大法 教你告別月光族
現在開始做6個月的定期存款，至明年初都鎖定4厘回報，就不怕股市載浮載沉了！
近期發鈔行給予特選客戶高息優惠，但如果你並沒有收到特選邀請，其他銀行也有高息，6個月存期最高4.2厘，是一家虛擬銀行。以下推介給大家9個4厘選擇︰
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富融銀行
|4.2厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|南洋商業銀行
|4.15厘
|100萬元
|分行新資金，100萬以下4.05厘
|大眾銀行
|4.1厘
|50萬元
|新舊資金皆可, 50萬以下4.05厘
|工銀亞洲
|4.1厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金，300萬以下4厘
|東亞
|4.1厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|富邦
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|招商永隆
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行開立，50萬以下4.05厘
|信銀國際
|4.1厘
|1萬元
|網上新資金
|平安壹賬通
|4.1厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|華僑銀行
|4.05厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
|星展
|4.05厘
|5萬元
|網上新資金, 現有資金4厘
兩間虛銀鬥加息
兩間虛擬銀行近期鬥加息，富融銀行最新在周六把6個月存期加至4.2厘，為破頂息，由1元到100萬元以上，也是4.2厘。若存款100萬元，半年收息$21,000。
平安壹賬通銀行也在本周加至4.1厘，起存額同樣很低，只需100元便可起存。
百萬本金做4.15厘 收息$20,750
南洋商業銀行6個月存期加至4.15厘，需為理財客戶100萬元新資金，合共可賺息約$20,750。如果是一般客戶少於100萬元，也有4.05厘。
【高息定期】4.5厘破頂息！收息$48,000 想瞓身要考慮這兩點
華僑銀行本周減息
華僑銀行（前稱華僑永亨）最新由4.25厘減至4.05厘，適用於宏富理財客戶新資金，10萬元已可起存。如果是一般客戶，50萬元起存有3.88厘。
大眾銀行本周也減至4.1厘，50萬元起存，現有資金也可，半年收息$10,250。
低門檻4.1厘
6個月存期，低門檻的除了兩家虛銀，還有招商永隆的4.05厘，1萬元起存便有。
星展近期加至4.05厘，5萬元網上新資金便可開立。
信銀國際也把6個月加至4.1厘，1萬元新資金可以開立。
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富融
|4.2厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大眾銀行
|4.1厘
|少於10萬元
|新舊資金皆可
|信銀國際
|4.1厘
|1萬元
|網上新資金
|平安壹賬通
|4.1厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|南洋商業銀行
|4.05厘
|10萬元
|個人客戶新資金
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|星展
|4.05厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|創興
|3.65厘
|5000元
|新舊資金皆可
美元6個月有5厘
目前6個月存期，美元定存以富邦銀行最高，有5.1厘。工銀亞洲的188天存期也有5厘。
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|5.0厘（188天）
|1.5萬美元
|分行新資金
|信銀國際
|4.95厘
|1500美元
|網上新資金
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|分行新資金
|東亞
|4.85厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
本文最後更新日期︰2023年7月16日
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欄名 : 存款收息