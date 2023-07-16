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定期存款　6個月最高4.2厘　虛銀稱冠；11個4厘選擇（7月16日更新）

收息攻略 09:23 2023/07/16

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現在開始做6個月的定期存款，至明年初都鎖定4厘回報，就不怕股市載浮載沉了！

近期發鈔行給予特選客戶高息優惠，但如果你並沒有收到特選邀請，其他銀行也有高息，6個月存期最高4.2厘，是一家虛擬銀行。以下推介給大家9個4厘選擇︰

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富融銀行4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行4.15厘100萬元分行新資金，100萬以下4.05厘
大眾銀行4.1厘50萬元新舊資金皆可, 50萬以下4.05厘
工銀亞洲4.1厘（188天）300萬元理財金客戶新資金，300萬以下4厘
東亞4.1厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
富邦4.1厘50萬元手機銀行新資金
招商永隆4.1厘50萬元手機銀行開立，50萬以下4.05厘
信銀國際4.1厘1萬元網上新資金
平安壹賬通4.1厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
華僑銀行4.05厘10萬元宏富理財客戶新資金；一般客戶50萬元起存3.88厘
星展4.05厘5萬元網上新資金, 現有資金4厘

兩間虛銀鬥加息

兩間虛擬銀行近期鬥加息，富融銀行最新在周六把6個月存期加至4.2厘，為破頂息，由1元到100萬元以上，也是4.2厘。若存款100萬元，半年收息$21,000。

平安壹賬通銀行也在本周加至4.1厘，起存額同樣很低，只需100元便可起存。

百萬本金做4.15厘　收息$20,750

南洋商業銀行6個月存期加至4.15厘，需為理財客戶100萬元新資金，合共可賺息約$20,750。如果是一般客戶少於100萬元，也有4.05厘。

【高息定期】4.5厘破頂息！收息$48,000 想瞓身要考慮這兩點

華僑銀行本周減息

華僑銀行（前稱華僑永亨）最新由4.25厘減至4.05厘，適用於宏富理財客戶新資金，10萬元已可起存。如果是一般客戶，50萬元起存有3.88厘。

大眾銀行本周也減至4.1厘，50萬元起存，現有資金也可，半年收息$10,250。

低門檻4.1厘

6個月存期，低門檻的除了兩家虛銀，還有招商永隆的4.05厘，1萬元起存便有。

星展近期加至4.05厘，5萬元網上新資金便可開立。

信銀國際也把6個月加至4.1厘，1萬元新資金可以開立。

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富融4.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
大眾銀行4.1厘少於10萬元新舊資金皆可
信銀國際4.1厘1萬元網上新資金
平安壹賬通4.1厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行4.05厘10萬元個人客戶新資金
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，新舊資金皆可
星展4.05厘5萬元網上或手機銀行新資金
創興3.65厘5000元新舊資金皆可

美元6個月有5厘
目前6個月存期，美元定存以富邦銀行最高，有5.1厘。工銀亞洲的188天存期也有5厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
工銀亞洲5.0厘（188天）1.5萬美元分行新資金
信銀國際4.95厘1500美元網上新資金
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值分行新資金
東亞4.85厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2023年7月16日

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欄名 : 存款收息

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