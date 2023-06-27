定期存款　6個月收息$24,300　鎖定4厘至年底、低門檻4.15厘（6月27日更新）

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【高息股】新世界特別息每手$1,590 盤點14隻5厘以上選擇、最快6月28日除淨
現在開始做6至7個月的定期存款，至年底都鎖定4厘回報，就不怕股市載浮載沉了！目前若不計發鈔行給予特選客戶的優惠，6個月存期最高4.2厘。以下推介給大家7個4厘選擇，當中除了6個月之外，還有188天及218天存期。
|最高息的港元定期（6-7個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|招商永隆
|4.2厘
|50萬元
|手機銀行開立，50萬以下4.15厘
|東亞
|4.2厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.1厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金，300萬以下4厘
|富邦
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.08厘（218天）
|100萬元
|分行新資金，100萬以下3.98厘
|星展
|4.05厘
|5萬元
|網上新資金, 現有資金4厘
|大眾銀行
|4.0厘
|50萬元
|新舊資金皆可, 50萬以下3.95厘
|創興
|3.8厘
|50萬元
|新舊資金皆可
|信銀國際
|3.8厘
|1萬元
|網上新資金
|富融
|3.7厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
存218天 百萬本金賺息$24,300
南洋商業銀行新推218天特別存期，年利率4.08厘，需為100萬元新資金。約7個月的存期，合共可賺息約$24,300。
招商永隆及東亞最高息
東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，200萬元起存有4.2厘，半年賺4.2萬元！想門檻低一點，全新至尊理財客戶，2萬元起存也有4.15厘。
招商永隆近日也加息至4.2厘，50萬元便可，半年收息$10,500，如果1萬元起存也有4.15厘。
188天4.1厘
工銀亞洲的188天存期新資金優惠，目前為4.1厘，適用於指定理財客戶，且起存額達300萬元，期終收息逾6.3萬大元；如果是80萬元起存，本金較相宜，年利率也有4厘，期終收息近1.65萬元，回報相當不俗。
【定期存款】盤點6月到期高息 3個月4.4厘／1星期20厘 最後1星期！
滙豐、渣打及中銀香港均有給予特選客戶高息優惠，6個月存期，最高逼近5厘！詳情看︰【定期存款2023】滙豐5厘 中銀、渣打逾4厘｜盤點近20銀行「4厘俱樂部」
低門檻4.15厘
6個月存期，低門檻的有招商永隆的4.15厘，1萬元起存便有。
星展本周加至4.05厘，5萬元網上新資金便可開立。
虛擬銀行出名門檻低，平安壹賬通銀行（5個月）及富融都有3.7厘，而富融更是不設最低存款額。
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|招商永隆
|4.15厘
|1萬元
|手機銀行開立，新舊資金皆可
|星展
|4.05厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|大眾銀行
|3.9厘
|少於10萬元
|新舊資金皆可
|信銀國際
|3.8厘
|1萬元
|網上新資金
|平安壹賬通
|3.7厘（5個月）
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融
|3.7厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|創興
|3.65厘
|5000元
|新舊資金皆可
|南洋商業銀行
|3.6厘
|10萬元
|個人客戶新資金
|交銀香港
|3.6厘
|2萬元
|電子渠道開立
轉錢做美元定期 注意滙兌風險
目前6個月存期，美元定存以大新銀行及富邦銀行最高，兩者都有5厘，大新的起存額為200萬港元等值的新資金，富邦則為10萬美元新資金。
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|創興
|4.9厘
|1萬美元
|網上或手機銀行開立
|東亞
|4.85厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|信銀國際
|4.85厘
|1500美元
|網上新資金
本文最後更新日期︰2023年6月27日
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欄名 : 存款收息