【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高5.3厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月9日更新）

《定期邊間好》今次比較6個月港元定期存款，美聯儲主席鮑威爾明言加息將放緩，而銀行加存息亦漸見謹慎，想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。目前有2間銀行提供5厘或以上的高息選擇，年利率最高達5.3厘，如符合其500萬起存額的條件，半年賺息逾13萬元。存50萬元也有5厘，半年賺息$12,500，相當吸引。另有4間銀行達到4.9厘，逼近5厘大關。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。這裡只列4厘或以上，所以部分大型銀行沒有上榜。

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6個月港元定期存款

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低門檻最高5厘 恒生特選客戶

從最低門檻說起，創興銀行的「雲利率定期存款」最適合，因為它不但高息，6個月存期有4.85厘年利率，而且毋需是新客戶、毋須高端理財戶口、也不管是新舊資金，而且不用限於分行開立，而是在網上/手機銀行開立，起存額為5000元。

但低門檻當中，最高息是恒生銀行，特選客戶高達5厘，但一來要成為特選客戶，非特選客戶最高只4.39厘；二來需於網上以新資金開立。所以雖然較創興高息，但條件較多。

其他銀行方面，以星展及信銀國際的4.6厘較高，起存額分別只需5萬元或1萬元。星展剛在今天上調年利率，而信銀於上月初的6個月存期是4.7厘，其後已略為下調。

4大銀行當中，除了恒生，滙豐亦達4厘水平，12月9日加至4.3厘，限滙豐尚玉及卓越理財客戶，其他客戶有4.1厘。

一批虛擬銀行的6個月定期也有4厘或以上，例如富融4.5厘、天星4.4厘，它們的起存門檻都很低。

50萬元起存 南商5厘毋須特選客戶

大新4.85厘 東亞、華僑永亨4.8厘

如存款額提高至10萬元甚至50萬元，除上述恒生與創興的高息之選外，新加入南洋商業銀行的5厘，起存額為50萬元，所有客戶以新資金於分行開立便可。以50萬元計，半年賺息已達$12,500元，相當可觀。

逼近5厘的選擇也不少，大新銀行的4.85厘，起存額為20萬元，但需為該行VIP客戶。華僑永亨的4.8厘，起存額也是20萬元，且需為宏富理財客戶；東亞的4.8厘則需為顯卓理財新客戶，且存款額需為50萬元。

如果想門檻低一點，沒有理財戶口的束縛，除了南商、創興、星展及信銀，也可考慮大眾銀行的4.6厘，起存額為50萬元；東亞也另設4.6厘予一般客戶，條件是以新資金在分行開立，起存額10萬元。

100萬元以上 最高5.3厘

目前6個月存期之中，全城最高年利率為5.3厘，也是南商，但條件極高，起存額要500萬元，且需為特選客戶，即包括全新「南商理財」客戶/ 發薪客戶/ 港漂客群/ 醫生/ 教聯會員/ 親臨啟德分行的客戶。

如果能符合上述要求，以500萬元起存額計，半年賺息13.25萬元。如果不是特選客戶，則如上述所言是5厘。

第二高息是恒生的5厘；而之後是大新銀行，100萬元起存有4.95厘，條件是VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立，起存額為100萬元，存6個月賺息24,750元。

建行亞洲、富邦銀行及交銀香港都有4.9厘，但注意起存額均要100萬元或以上，建行及交銀香港更有指定理財客戶的要求。若以4.9厘100萬元計算，半年賺息24,500元。

本文最後更新日期︰2022年12月9日

撰文︰廖毅然

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