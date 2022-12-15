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【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬

收息攻略 13:28 2022/12/15

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美聯儲放緩加息，而銀行加存息亦漸見謹慎，想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。目前有3間銀行提供5厘或以上的高息選擇，年利率最高達5.2厘，如符合其500萬起存額的條件，半年賺息13萬元。另有6間銀行達到4.8厘，逼近5厘大關。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。這裡只列4厘或以上，所以部分大型銀行沒有上榜。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

6個月港元定期存款

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低門檻最高5厘   恒生特選客戶

低門檻當中，最高息是恒生銀行，特選客戶高達5厘，但一來要成為特選客戶，非特選客戶最高只4.39厘；二來需於網上以新資金開立。

其他銀行方面，以星展及眾安銀行的4.7厘較高，起存額分別只需5萬元或1萬元。但值得注意是，眾安的4.7厘只限本周，而且是基本利率連同加息券才有4.7厘，加息券在本周六到期。

4大銀行當中，除了恒生，滙豐亦達4厘水平，上周加至4.3厘，限滙豐尚玉及卓越理財客戶，其他客戶有4.1厘。

一批虛擬銀行的6個月定期也有4厘或以上，例如富融4.5厘、天星4.4厘，它們的起存門檻都很低。

50萬元起存  南商4.9厘毋須特選客戶
大新4.9厘  東亞、華僑永亨4.8厘

如存款額提高至10萬元甚至50萬元，除上述恒生的高息之選外，還有南洋商業銀行的4.9厘，起存額為50萬元，所有客戶以新資金於分行開立便可。以50萬元計，半年賺息已達$12,250元，相當可觀。

逼近5厘的選擇也不少，大新銀行的4.9厘，起存額為20萬元，但需為該行VIP客戶。華僑永亨的4.8厘，起存額也是20萬元，且需為宏富理財客戶；東亞的4.8厘則需為顯卓理財新客戶，且存款額需為50萬元。

如果想門檻低一點，沒有理財戶口的束縛，除了南商、創興、星展及信銀，也可考慮大眾銀行的4.7厘，起存額為50萬元；東亞也另設4.6厘予一般客戶，條件是以新資金在分行開立，起存額10萬元。

100萬元以上  最高5.2厘

目前6個月存期之中，全城最高年利率為5.2厘，也是南商，但條件極高，起存額要500萬元，且需為特選客戶，即包括全新「南商理財」客戶/ 發薪客戶/ 港漂客群/ 醫生/ 教聯會員/ 親臨啟德分行的客戶。

如果能符合上述要求，以500萬元起存額計，半年賺息13萬元。如果不是特選客戶，則如上述所言是4.9厘。

南商以外，恒生及大新銀行都有5厘，恒生是前者所述的特選客戶，大新的5厘起存額要100萬元，且需為VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立，存6個月賺息25,000元。

建行亞洲、富邦銀行、交銀香港及東亞都有4.8厘或以上，但注意起存額均不低，亦可能有指定理財戶口要求。

 

本文最後更新日期︰2022年12月15日

 

撰文︰廖毅然

 

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