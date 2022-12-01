【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高4.95厘 半年賺息$24,750

《定期邊間好》今次比較6個月港元定期存款，美聯儲主席鮑威爾明言加息將放緩，而銀行加存息亦漸見謹慎，想趁現在鎖定較長存期，存1年又嫌太久，可以選擇6個月存期。目前年利率最高逼近5厘，半年賺息接近2.5萬元。

以下羅列高、中、低門檻的3個月定期之選，圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。這裡只列4厘或以上，所以部分大型銀行沒有上榜。

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6個月港元定期存款

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低門檻最高4.85厘 不分新舊資金

從最低門檻說起，創興銀行的「雲利率定期存款」最適合，因為它是低門檻之中最高息，6個月存期有4.85厘年利率，而且毋需是新客戶、毋須高端理財戶口、也不管是新舊資金，而且不用限於分行開立，而是在網上/手機銀行開立，起存額為5000元。

其次是信銀國際的4.6厘，起存額只需1萬元。信銀於上月初的6個月存期是4.7厘，其後已略為下調。

4大銀行當中，恒生及滙豐達4厘水平，恒生個人客戶於網上以新資金開立，有4.39厘。滙豐尚玉及卓越理財客戶有4.1厘。

一批虛擬銀行的6個月定期也有4厘或以上，例如富融4.5厘、天星4.4厘，它們的起存門檻都很低。

10-50萬元 大新創興同為4.85厘

如存款額提高至10萬元甚至50萬元，創興繼續有4.85厘最高息，大新銀行也有4.85厘，起存額為20萬元，但需為該行VIP客戶。其他銀行亦有更多選擇，例如東亞的4.7厘、大眾銀行及livi bank的4.6厘、建行亞洲的4.55厘、華僑永亨的4.5厘等等。

100萬元起存 逼近5厘

目前3個月存期之中，全城最高年利率為4.95厘，是大新銀行，條件是VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立，起存額為100萬元，存6個月賺息24,750元。

建行亞洲、富邦銀行及交銀香港都有4.9厘，但注意起存額均要100萬元或以上，建行及交銀香港更有指定理財客戶的要求。若以4.9厘100萬元計算，半年賺息24,500元。

有個別銀行最高息的選擇，起存額高達500萬元，例如南商的4.75厘及招商永隆的4.2厘。

本文最後更新日期︰2022年12月1日

撰文︰廖毅然

重溫《定期邊間好》︰

【定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 9間最少4.6厘（11月24日更新）】

【50萬元做定期存款 3間5厘或以上 4間最少4.8厘（11月25日更新）】

【定期存款 ─ 5厘篇︰大新銀行最高5.3厘 最少6銀行5厘或以上】

【大銀行定期邊間好？滙豐最高4.3厘 發鈔行最高】

【港元定期3個月最高5厘 6間銀行4.5厘以上 低門檻最高4.75厘 高中低門檻一次看清（11月30日更新）】

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

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