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【定期存款】6個月4.9厘延至本月底、零起存額4.8厘

收息攻略 07:00 2023/12/01

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6個月港元定存目前最高4.9厘，這項優惠最新延長至12月底，比綠色債券的保底息更高，半年收息$24,500。

港股依舊令人「無眼睇」，定期存款則仍在加息，趁年底開立6個月港元定期存款，鎖定利息回報，不怕近期的波動市況，可以鎖定近5厘高息至明年中。6個月港元定存目前最高4.9厘，這項優惠最新延長至12月底，比綠色債券的保底息更高，半年收息$24,500。

4.9厘優惠屬華僑銀行的全新理財客戶優惠，在4.65厘的年利率之上，再加現金獎賞，合共有半年期4.9厘。

低門檻方面，有虛擬銀行加至4.8厘，是低門檻之中最高息。

以下列出最高息的6個月港元定存，全部介乎4.6厘至5厘，有些銀行只有4.5厘或以下，這裡就不列出了︰

最高息的港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
華僑銀行4.9厘100萬元全新宏富理財客戶，已計及現金獎賞
富融銀行4.8厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
花旗銀行4.8厘不設最高及最低存款限制網上銀行或手機銀行開立
南洋商業銀行4.75厘100萬元特選理財客戶新資金
東亞銀行4.7厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
集友銀行4.7厘100萬元於分行以新資金開立
大眾銀行4.7厘50萬元手機銀行新資金
星展銀行4.65厘5萬元網上新資金
富邦銀行4.6厘50萬元手機銀行新資金
大新銀行4.6厘10萬-50萬元VIP銀行服務客戶
信銀國際4.6厘10萬元CITICdiamond客戶手機新資金
交銀香港4.6厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
滙豐銀行4.6厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
恒生銀行4.6厘1萬元網上新資金
Mox Bank4.6厘1元新資金

零起存額4.8厘

如果是低門檻，虛銀富融有4.8厘，不設最低起存額，且新舊資金皆可。

花旗銀行近日也在加息，目前6個月有4.8厘，同樣是不設最低起存額，不過該行的存息人人不同，讀者宜自行查閱。

滙豐銀行及恒生銀行的的4.6厘算是大行之中最高息，但留意需為新資金，且有理財戶口的要求。

定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）

以下盤點6個月存期的低門檻之選︰

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富融銀行4.8厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
花旗銀行4.8厘不設最高及最低存款限制網上銀行或手機銀行開立
大眾銀行4.6厘1萬元手機銀行新資金
星展銀行4.65厘5萬元網上或手機銀行新資金
東亞銀行4.65厘2萬元全新至尊理財客戶
交銀香港4.6厘2萬元個人客戶於電子渠道開立
滙豐銀行4.6厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
恒生銀行4.6厘1萬元網上新資金
Mox Bank4.6厘1元新資金
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道

美元6個月5.2厘

若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，雖然有部分銀行減息，但仍有不少5厘選擇，最高達5.2厘。

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
東亞銀行5.2厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
大新銀行5.2厘10萬至50萬港元等值全新VIP銀行服務客戶
華僑銀行5.2厘10萬港元等值宏富理財客戶新資金
集友5.15厘12.5萬美元於分行以新資金開立
交銀香港5.1厘3000美元個人客戶於電子渠道開立
富邦銀行5.1厘3萬美元手機銀行新資金

本文最後更新日期︰2023年12月1日

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