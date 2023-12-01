【定期存款】6個月4.9厘延至本月底、零起存額4.8厘

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【定期存款】12個月低門檻4.7厘 銀行縮減長息 趁見頂做1年期
港股依舊令人「無眼睇」，定期存款則仍在加息，趁年底開立6個月港元定期存款，鎖定利息回報，不怕近期的波動市況，可以鎖定近5厘高息至明年中。6個月港元定存目前最高4.9厘，這項優惠最新延長至12月底，比綠色債券的保底息更高，半年收息$24,500。
4.9厘優惠屬華僑銀行的全新理財客戶優惠，在4.65厘的年利率之上，再加現金獎賞，合共有半年期4.9厘。
低門檻方面，有虛擬銀行加至4.8厘，是低門檻之中最高息。
以下列出最高息的6個月港元定存，全部介乎4.6厘至5厘，有些銀行只有4.5厘或以下，這裡就不列出了︰
|最高息的港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|華僑銀行
|4.9厘
|100萬元
|全新宏富理財客戶，已計及現金獎賞
|富融銀行
|4.8厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|花旗銀行
|4.8厘
|不設最高及最低存款限制
|網上銀行或手機銀行開立
|南洋商業銀行
|4.75厘
|100萬元
|特選理財客戶新資金
|東亞銀行
|4.7厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|集友銀行
|4.7厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|大眾銀行
|4.7厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.65厘
|5萬元
|網上新資金
|富邦銀行
|4.6厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|大新銀行
|4.6厘
|10萬-50萬元
|VIP銀行服務客戶
|信銀國際
|4.6厘
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|交銀香港
|4.6厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|滙豐銀行
|4.6厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|恒生銀行
|4.6厘
|1萬元
|網上新資金
|Mox Bank
|4.6厘
|1元
|新資金
零起存額4.8厘
如果是低門檻，虛銀富融有4.8厘，不設最低起存額，且新舊資金皆可。
花旗銀行近日也在加息，目前6個月有4.8厘，同樣是不設最低起存額，不過該行的存息人人不同，讀者宜自行查閱。
滙豐銀行及恒生銀行的的4.6厘算是大行之中最高息，但留意需為新資金，且有理財戶口的要求。
定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）
以下盤點6個月存期的低門檻之選︰
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富融銀行
|4.8厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|花旗銀行
|4.8厘
|不設最高及最低存款限制
|網上銀行或手機銀行開立
|大眾銀行
|4.6厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.65厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.65厘
|2萬元
|全新至尊理財客戶
|交銀香港
|4.6厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|滙豐銀行
|4.6厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|恒生銀行
|4.6厘
|1萬元
|網上新資金
|Mox Bank
|4.6厘
|1元
|新資金
|平安壹賬通
|4.5厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
美元6個月5.2厘
若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，雖然有部分銀行減息，但仍有不少5厘選擇，最高達5.2厘。
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|東亞銀行
|5.2厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|大新銀行
|5.2厘
|10萬至50萬港元等值
|全新VIP銀行服務客戶
|華僑銀行
|5.2厘
|10萬港元等值
|宏富理財客戶新資金
|集友
|5.15厘
|12.5萬美元
|於分行以新資金開立
|交銀香港
|5.1厘
|3000美元
|個人客戶於電子渠道開立
|富邦銀行
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
本文最後更新日期︰2023年12月1日
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欄名 : 存款收息