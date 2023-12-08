【定期存款】6個月4.9厘、半年收息$24,500！現有資金4.65厘

▲ 6個月港元定存目前最高4.9厘，有2間銀行提供，但都需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,500。

港股依舊令人「無眼睇」，定期存款則仍在加息，趁年底開立6個月港元定期存款，鎖定利息回報，不怕近期的波動市況，可以鎖定近5厘高息至明年中。6個月港元定存目前最高4.9厘，有2間銀行提供，但都需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,500。

華僑銀行的全新理財客戶優惠，在4.65厘的年利率之上，再加現金獎賞，合共有半年期4.9厘。

南洋商業銀行本周也加息，除了3個月加至5厘外，6個月加至4.9厘全城最高，需為特選南商理財客戶，起存額為100萬元新資金。

低門檻方面，有虛擬銀行加至4.8厘，是低門檻之中最高息。

以下列出最高息的6個月港元定存，全部介乎4.6厘至5厘，滙豐及恒生等最新減至4.6厘以下，這裡就不列出了︰

最高息的港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 南洋商業銀行 4.9厘 100萬元 特選理財客戶新資金 華僑銀行 4.9厘 100萬元 全新宏富理財客戶，已計及現金獎賞 東亞銀行 4.8厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 集友銀行 4.7厘 100萬元 於分行以新資金開立 大眾銀行 4.7厘 50萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.65厘 5萬元 網上新資金 交銀香港 4.65厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 富邦銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 大新銀行 4.6厘 10萬-50萬元 VIP銀行服務客戶 信銀國際 4.6厘 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 Mox Bank 4.6厘 1元 新資金

低門檻4.75厘 現有資金4.65厘

由上可見，最高息的6個月存期多數要百萬新資金，若果低門檻有以下選擇，2萬元起存4.75厘，現有資金4.65厘︰

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 東亞銀行 4.75厘 2萬元 全新至尊理財客戶 星展銀行 4.65厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 交銀香港 4.65厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 大眾銀行 4.6厘 1萬元 手機銀行新資金 Mox Bank 4.6厘 1元 新資金 平安壹賬通 4.5厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 花旗銀行 4.5厘 不設最高及最低存款限制 網上銀行或手機銀行開立 滙豐銀行 4.4厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 恒生銀行 4.4厘 1萬元 網上新資金 富融銀行 4.3厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

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以下盤點6個月存期的低門檻之選︰

美元6個月5.2厘

若想吼更高息，手頭上又有美元資金，美元定期就最適合。目前6個月美元定存，雖然有部分銀行減息，但仍有不少5厘選擇，最高達5.2厘。

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 東亞銀行 5.2厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 大新銀行 5.2厘 10萬至50萬港元等值 全新VIP銀行服務客戶 華僑銀行 5.2厘 10萬港元等值 宏富理財客戶新資金 集友 5.15厘 12.5萬美元 於分行以新資金開立 交銀香港 5.1厘 3000美元 個人客戶於電子渠道開立 富邦銀行 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金

本文最後更新日期︰2023年12月8日

責任編輯︰廖毅然

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