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【定期存款】6個月4.88厘快閃只限1天、1萬元現有資金起存、大戶收息50萬元！

收息攻略 11:26 2024/01/02

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6個月港元定期存款今天（1月2日）驚現4.88厘快閃優惠，招商永隆銀行稱只限今天，1萬元可以起存，最高可做2000萬元，大戶短短半年收息近50萬元。

2024年定期存款將是減息的趨勢，趁銀行還有高息優惠，趕快開立6個月港元定期存款，可以鎖定近5厘高息至年中。

6個月港元定存今天（1月2日）驚現4.88厘快閃優惠，招商永隆銀行稱只限今天，1萬元可以起存，且現有資金也可開立，最高可做2000萬元，大戶短短半年收息近50萬元。不過，此優惠需在1月2日晚上7時前在手機銀行開立。

如果不計這優惠，其他銀行目前最高有4.8厘，但也是大戶專屬，需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,000。

目前有近20銀行的6個月存期仍有4厘高息，以下全部列出︰

4厘港元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
招商永隆4.88厘1萬元手機銀行開立（新舊資金均可）
南洋商業銀行4.8厘100萬元特選理財客戶新資金
華僑銀行4.65厘10萬元宏富理財客戶新資金
集友銀行4.6厘100萬元分行新資金
Mox Bank4.6厘1元新資金
東亞銀行4.55厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲4.5厘（188天）300萬元理財金客戶新資金
星展銀行4.5厘5萬元網上或手機銀行新資金
交銀香港4.5厘2萬元電子渠道開立，新舊資金皆可
富邦銀行4.4厘50萬元手機銀行新資金
匯立銀行4.3厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
上海商業銀行4.28厘1000元網上/流動銀行開立
大眾銀行4.2厘50萬元手機銀行新資金
信銀國際4.2厘10萬元CITICdiamond客戶手機新資金
滙豐銀行4.2厘1萬元尚玉或卓越理財客戶網上新資金
中銀香港4.2厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
恒生銀行4.2厘1萬元網上新資金
渣打銀行4.2厘1萬元網上新資金
建行亞洲4.15厘100萬元所有客戶新資金

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多間銀行退守4.2厘

上圖可見，6個月存期尚有少量銀行是在4.5厘以上，有多家銀行已退守4.2厘，包括滙豐、中銀香港等4大銀行，信銀國際及大眾銀行最新也減至4.2厘，與大行一致。建行亞洲最新減至4.15厘。

而且，上述優惠大多需要新資金，門檻各有不同，例如4大行要求1萬元新資金起存，建行亞洲、集友、南商則要100萬元新資金。

有些要求更高，例如東亞銀行的4.55厘要200萬元新資金，且需為顯卓私人理財新客戶，但若退而求其次，全新顯卓理財或至尊理財客戶，亦只略低0.05厘，有4.5厘。

現有資金4.5厘

若果低門檻有以下選擇，2萬元現有資金4.5厘︰

低門檻高息之選（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
Mox Bank4.6厘1元新資金
星展銀行4.5厘5萬元網上或手機銀行新資金
交銀香港4.5厘2萬元電子渠道開立，新舊資金皆可
東亞銀行4.5厘2萬元全新至尊理財客戶
匯立銀行4.3厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
上海商業銀行4.28厘1000元網上/流動銀行開立
大眾銀行4.1厘1萬元手機銀行新資金


本文最後更新日期︰2024年1月2日

責任編輯︰廖毅然

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