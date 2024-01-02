【定期存款】6個月4.88厘快閃只限1天、1萬元現有資金起存、大戶收息50萬元！

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【定期存款2024】3個月5厘僅剩2間、6個月4.88厘快閃｜一文看清1月份最新定存（附各存期最高息）
2024年定期存款將是減息的趨勢，趁銀行還有高息優惠，趕快開立6個月港元定期存款，可以鎖定近5厘高息至年中。
6個月港元定存今天（1月2日）驚現4.88厘快閃優惠，招商永隆銀行稱只限今天，1萬元可以起存，且現有資金也可開立，最高可做2000萬元，大戶短短半年收息近50萬元。不過，此優惠需在1月2日晚上7時前在手機銀行開立。
如果不計這優惠，其他銀行目前最高有4.8厘，但也是大戶專屬，需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,000。
目前有近20銀行的6個月存期仍有4厘高息，以下全部列出︰
|4厘港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|招商永隆
|4.88厘
|1萬元
|手機銀行開立（新舊資金均可）
|南洋商業銀行
|4.8厘
|100萬元
|特選理財客戶新資金
|華僑銀行
|4.65厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|集友銀行
|4.6厘
|100萬元
|分行新資金
|Mox Bank
|4.6厘
|1元
|新資金
|東亞銀行
|4.55厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.5厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金
|星展銀行
|4.5厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|交銀香港
|4.5厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金皆可
|富邦銀行
|4.4厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|匯立銀行
|4.3厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|上海商業銀行
|4.28厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|大眾銀行
|4.2厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.2厘
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|滙豐銀行
|4.2厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|4.2厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|恒生銀行
|4.2厘
|1萬元
|網上新資金
|渣打銀行
|4.2厘
|1萬元
|網上新資金
|建行亞洲
|4.15厘
|100萬元
|所有客戶新資金
多間銀行退守4.2厘
上圖可見，6個月存期尚有少量銀行是在4.5厘以上，有多家銀行已退守4.2厘，包括滙豐、中銀香港等4大銀行，信銀國際及大眾銀行最新也減至4.2厘，與大行一致。建行亞洲最新減至4.15厘。
而且，上述優惠大多需要新資金，門檻各有不同，例如4大行要求1萬元新資金起存，建行亞洲、集友、南商則要100萬元新資金。
有些要求更高，例如東亞銀行的4.55厘要200萬元新資金，且需為顯卓私人理財新客戶，但若退而求其次，全新顯卓理財或至尊理財客戶，亦只略低0.05厘，有4.5厘。
現有資金4.5厘
若果低門檻有以下選擇，2萬元現有資金4.5厘︰
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|Mox Bank
|4.6厘
|1元
|新資金
|星展銀行
|4.5厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|交銀香港
|4.5厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金皆可
|東亞銀行
|4.5厘
|2萬元
|全新至尊理財客戶
|匯立銀行
|4.3厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|上海商業銀行
|4.28厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|大眾銀行
|4.1厘
|1萬元
|手機銀行新資金
本文最後更新日期︰2024年1月2日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息