【定期存款】6個月4.88厘快閃只限1天、1萬元現有資金起存、大戶收息50萬元！

▲ 6個月港元定期存款今天（1月2日）驚現4.88厘快閃優惠，招商永隆銀行稱只限今天，1萬元可以起存，最高可做2000萬元，大戶短短半年收息近50萬元。

2024年定期存款將是減息的趨勢，趁銀行還有高息優惠，趕快開立6個月港元定期存款，可以鎖定近5厘高息至年中。

6個月港元定存今天（1月2日）驚現4.88厘快閃優惠，招商永隆銀行稱只限今天，1萬元可以起存，且現有資金也可開立，最高可做2000萬元，大戶短短半年收息近50萬元。不過，此優惠需在1月2日晚上7時前在手機銀行開立。

如果不計這優惠，其他銀行目前最高有4.8厘，但也是大戶專屬，需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,000。

目前有近20銀行的6個月存期仍有4厘高息，以下全部列出︰

4厘港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 招商永隆 4.88厘 1萬元 手機銀行開立（新舊資金均可） 南洋商業銀行 4.8厘 100萬元 特選理財客戶新資金 華僑銀行 4.65厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 集友銀行 4.6厘 100萬元 分行新資金 Mox Bank 4.6厘 1元 新資金 東亞銀行 4.55厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.5厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金 星展銀行 4.5厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 交銀香港 4.5厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金皆可 富邦銀行 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 匯立銀行 4.3厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 上海商業銀行 4.28厘 1000元 網上/流動銀行開立 大眾銀行 4.2厘 50萬元 手機銀行新資金 信銀國際 4.2厘 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 滙豐銀行 4.2厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 中銀香港 4.2厘 1萬元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 恒生銀行 4.2厘 1萬元 網上新資金 渣打銀行 4.2厘 1萬元 網上新資金 建行亞洲 4.15厘 100萬元 所有客戶新資金

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多間銀行退守4.2厘

上圖可見，6個月存期尚有少量銀行是在4.5厘以上，有多家銀行已退守4.2厘，包括滙豐、中銀香港等4大銀行，信銀國際及大眾銀行最新也減至4.2厘，與大行一致。建行亞洲最新減至4.15厘。

而且，上述優惠大多需要新資金，門檻各有不同，例如4大行要求1萬元新資金起存，建行亞洲、集友、南商則要100萬元新資金。

有些要求更高，例如東亞銀行的4.55厘要200萬元新資金，且需為顯卓私人理財新客戶，但若退而求其次，全新顯卓理財或至尊理財客戶，亦只略低0.05厘，有4.5厘。

現有資金4.5厘

若果低門檻有以下選擇，2萬元現有資金4.5厘︰

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 Mox Bank 4.6厘 1元 新資金 星展銀行 4.5厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 交銀香港 4.5厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金皆可 東亞銀行 4.5厘 2萬元 全新至尊理財客戶 匯立銀行 4.3厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 上海商業銀行 4.28厘 1000元 網上/流動銀行開立 大眾銀行 4.1厘 1萬元 手機銀行新資金



本文最後更新日期︰2024年1月2日

責任編輯︰廖毅然

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