【定期存款】6個月4.8厘收息$24,000　現有資金4.65厘

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【定期存款】12個月4.55厘 僅餘10銀行有4厘 鎖定$45,500被動收入！
2024年定期存款將是減息的趨勢，趁銀行還有高息優惠，趕快開立6個月港元定期存款，可以鎖定近5厘高息至年中。
6個月港元定存目前最高有4.8厘，是大戶專屬優惠，需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,000。
不過，若是1萬元起存的現有資金，也有4.5厘。
目前有近20銀行的6個月存期仍有4厘高息，以下列出其新舊資金對比︰
|6個月港元定期存款
|銀行
|新資金年利率
|存款額
|現有資金年利率
|存款額
|南洋商業銀行
|4.8厘
|100萬元（特選理財客戶）
|4.6厘
|100萬元（一般客戶電子渠道）
|招商永隆
|4.65厘
|500萬元（手機銀行）
|4.65厘
|500萬元（手機銀行）
|Mox Bank
|4.6厘
|1元
|3厘
|1元
|東亞銀行
|4.55厘
|200萬元（全新理財客戶）
|4.1厘
|1萬元（理財客戶）
|工銀亞洲
|4.5厘（188天）
|300萬元（理財客戶）
|4.2厘
|5萬元（一般客戶電子渠道）
|交銀香港
|4.5厘
|2萬元（一般客戶電子渠道）
|4.5厘
|2萬元（一般客戶電子渠道）
|集友銀行
|4.4厘
|100萬元
|4.15厘
|20萬元
|大眾銀行
|4.4厘
|50萬元（手機銀行）
|4.2厘
|50萬元
|富邦銀行
|4.4厘
|50萬元（手機銀行）
|4.3厘
|100萬元（手機銀行）
以上先列出較高息的銀行，南商的4.8厘如前所述，是目前新資金當中最高息的。現有資金方面，南商亦有高達4.6厘，但也需要多達100萬元的本金。
招商永隆本周逆市加息，6個月存期加至4.65厘，別被它的500萬元入場費嚇倒，其實即使是50萬元也有4.6厘，1萬元也有4.5厘，且新舊資金皆可，需在手機銀行開立，所以符合低門檻／毋需新資金這兩大優勢。
|6個月港元定期存款（其他4厘選擇）
|銀行
|新資金年利率
|起存額
|現有資金年利率
|起存額
|華僑銀行
|4.35厘
|10萬元（理財客戶）
|/
|/
|星展銀行
|4.3厘
|5萬元（電子渠道）
|4.25厘
|5萬元（電子渠道）
|匯立銀行
|4.3厘
|10元
|4.3厘
|10元
|滙豐銀行
|4.2厘
|1萬元（理財客戶）
|/
|/
|中銀香港
|4.2厘
|1萬元
|/
|/
|恒生銀行
|4.2厘
|1萬元
|/
|/
|渣打銀行
|4.2厘
|1萬元
|/
|/
|建行亞洲
|4.1厘
|100萬元
|/
|/
|信銀國際
|4.05厘
|10萬元（理財客戶）
|3.95厘
|10萬元（理財客戶）
|上海商莱銀行
|4.03厘
|1000元（電子渠道）
|4.23厘
|1000元（電子渠道）
其他銀行方面，大型銀行如滙豐、中銀香港等一律退守4.2厘，且只限新資金。虛擬銀行暫以匯立最高，4.3厘不論新舊資金，且起存額低。
6個月美元定存仍有5厘
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|東亞銀行
|5.2厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|5.1厘（188天）
|10萬美元
|分行新資金
|南洋商業銀行
|5.0厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
|創興銀行
|5.0厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|交銀香港
|5.0厘
|3000美元
|個人客戶於電子渠道開立
本文最後更新日期︰2024年1月2日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息