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【定期存款】6個月4.8厘收息$24,000　現有資金4.65厘

收息攻略 07:05 2024/01/05

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6個月港元定存目前最高有4.8厘，是大戶專屬優惠，需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,000。不過，若是1萬元起存的現有資金，也有4.5厘。

2024年定期存款將是減息的趨勢，趁銀行還有高息優惠，趕快開立6個月港元定期存款，可以鎖定近5厘高息至年中。

6個月港元定存目前最高有4.8厘，是大戶專屬優惠，需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,000。

不過，若是1萬元起存的現有資金，也有4.5厘。

目前有近20銀行的6個月存期仍有4厘高息，以下列出其新舊資金對比︰

6個月港元定期存款
銀行新資金年利率存款額現有資金年利率存款額
南洋商業銀行4.8厘100萬元（特選理財客戶）4.6厘100萬元（一般客戶電子渠道）
招商永隆4.65厘500萬元（手機銀行）4.65厘500萬元（手機銀行）
Mox Bank4.6厘1元3厘1元
東亞銀行4.55厘200萬元（全新理財客戶）4.1厘1萬元（理財客戶）
工銀亞洲4.5厘（188天）300萬元（理財客戶）4.2厘5萬元（一般客戶電子渠道）
交銀香港4.5厘2萬元（一般客戶電子渠道）4.5厘2萬元（一般客戶電子渠道）
集友銀行4.4厘100萬元4.15厘20萬元
大眾銀行4.4厘50萬元（手機銀行）4.2厘50萬元
富邦銀行4.4厘50萬元（手機銀行）4.3厘100萬元（手機銀行）

以上先列出較高息的銀行，南商的4.8厘如前所述，是目前新資金當中最高息的。現有資金方面，南商亦有高達4.6厘，但也需要多達100萬元的本金。

招商永隆本周逆市加息，6個月存期加至4.65厘，別被它的500萬元入場費嚇倒，其實即使是50萬元也有4.6厘，1萬元也有4.5厘，且新舊資金皆可，需在手機銀行開立，所以符合低門檻／毋需新資金這兩大優勢。

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6個月港元定期存款（其他4厘選擇）
銀行新資金年利率起存額現有資金年利率起存額
華僑銀行4.35厘10萬元（理財客戶）//
星展銀行4.3厘5萬元（電子渠道）4.25厘5萬元（電子渠道）
匯立銀行4.3厘10元4.3厘10元
滙豐銀行4.2厘1萬元（理財客戶）//
中銀香港4.2厘1萬元//
恒生銀行4.2厘1萬元//
渣打銀行4.2厘1萬元//
建行亞洲4.1厘100萬元//
信銀國際4.05厘10萬元（理財客戶）3.95厘10萬元（理財客戶）
上海商莱銀行4.03厘1000元（電子渠道）4.23厘1000元（電子渠道）

其他銀行方面，大型銀行如滙豐、中銀香港等一律退守4.2厘，且只限新資金。虛擬銀行暫以匯立最高，4.3厘不論新舊資金，且起存額低。

6個月美元定存仍有5厘

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
東亞銀行5.2厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲5.1厘（188天）10萬美元分行新資金
南洋商業銀行5.0厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
創興銀行5.0厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
交銀香港5.0厘3000美元個人客戶於電子渠道開立

本文最後更新日期︰2024年1月2日

責任編輯︰廖毅然

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