【定期存款】6個月4.8厘收息$24,000　現有資金4.65厘

▲ 6個月港元定存目前最高有4.8厘，是大戶專屬優惠，需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,000。不過，若是1萬元起存的現有資金，也有4.5厘。

2024年定期存款將是減息的趨勢，趁銀行還有高息優惠，趕快開立6個月港元定期存款，可以鎖定近5厘高息至年中。

6個月港元定存目前最高有4.8厘，是大戶專屬優惠，需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,000。

不過，若是1萬元起存的現有資金，也有4.5厘。

目前有近20銀行的6個月存期仍有4厘高息，以下列出其新舊資金對比︰

6個月港元定期存款 銀行 新資金年利率 存款額 現有資金年利率 存款額 南洋商業銀行 4.8厘 100萬元（特選理財客戶） 4.6厘 100萬元（一般客戶電子渠道） 招商永隆 4.65厘 500萬元（手機銀行） 4.65厘 500萬元（手機銀行） Mox Bank 4.6厘 1元 3厘 1元 東亞銀行 4.55厘 200萬元（全新理財客戶） 4.1厘 1萬元（理財客戶） 工銀亞洲 4.5厘（188天） 300萬元（理財客戶） 4.2厘 5萬元（一般客戶電子渠道） 交銀香港 4.5厘 2萬元（一般客戶電子渠道） 4.5厘 2萬元（一般客戶電子渠道） 集友銀行 4.4厘 100萬元 4.15厘 20萬元 大眾銀行 4.4厘 50萬元（手機銀行） 4.2厘 50萬元 富邦銀行 4.4厘 50萬元（手機銀行） 4.3厘 100萬元（手機銀行）

以上先列出較高息的銀行，南商的4.8厘如前所述，是目前新資金當中最高息的。現有資金方面，南商亦有高達4.6厘，但也需要多達100萬元的本金。

招商永隆本周逆市加息，6個月存期加至4.65厘，別被它的500萬元入場費嚇倒，其實即使是50萬元也有4.6厘，1萬元也有4.5厘，且新舊資金皆可，需在手機銀行開立，所以符合低門檻／毋需新資金這兩大優勢。

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6個月港元定期存款（其他4厘選擇） 銀行 新資金年利率 起存額 現有資金年利率 起存額 華僑銀行 4.35厘 10萬元（理財客戶） / / 星展銀行 4.3厘 5萬元（電子渠道） 4.25厘 5萬元（電子渠道） 匯立銀行 4.3厘 10元 4.3厘 10元 滙豐銀行 4.2厘 1萬元（理財客戶） / / 中銀香港 4.2厘 1萬元 / / 恒生銀行 4.2厘 1萬元 / / 渣打銀行 4.2厘 1萬元 / / 建行亞洲 4.1厘 100萬元 / / 信銀國際 4.05厘 10萬元（理財客戶） 3.95厘 10萬元（理財客戶） 上海商莱銀行 4.03厘 1000元（電子渠道） 4.23厘 1000元（電子渠道）

其他銀行方面，大型銀行如滙豐、中銀香港等一律退守4.2厘，且只限新資金。虛擬銀行暫以匯立最高，4.3厘不論新舊資金，且起存額低。

6個月美元定存仍有5厘

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 東亞銀行 5.2厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 5.1厘（188天） 10萬美元 分行新資金 南洋商業銀行 5.0厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 創興銀行 5.0厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 交銀香港 5.0厘 3000美元 個人客戶於電子渠道開立

本文最後更新日期︰2024年1月2日

責任編輯︰廖毅然

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