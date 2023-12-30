【定期存款】6個月4.8厘、半年收息$24,000！現有資金4.65厘

▲ 趁年底開立6個月港元定期存款，可以鎖定近5厘高息至明年中。6個月港元定存目前最高4.8厘，需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,000。

趁年底開立6個月港元定期存款，可以鎖定近5厘高息至明年中。6個月港元定存目前最高4.8厘，需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,000。

目前有近20銀行的6個月存期仍有4厘高息，以下全部列出︰

4厘港元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 南洋商業銀行 4.8厘 100萬元 特選理財客戶新資金 集友銀行 4.7厘 100萬元 於分行以新資金開立 華僑銀行 4.65厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 星展銀行 4.65厘 5萬元 網上新資金 交銀香港 4.65厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 大眾銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 Mox Bank 4.6厘 1元 新資金 東亞銀行 4.55厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.5厘（188天） 300萬元 理財金客戶新資金 富邦銀行 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 匯立銀行 4.3厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 上海商業銀行 4.28厘 1000元 網上/流動銀行開立 信銀國際 4.25厘 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 建行亞洲 4.2厘 100萬元 所有客戶新資金 滙豐銀行 4.2厘 1萬元 尚玉或卓越理財客戶網上新資金 中銀香港 4.2厘 1萬元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立 恒生銀行 4.2厘 1萬元 網上新資金 渣打銀行 4.2厘 1萬元 網上新資金 招商永隆 4.1厘 500萬元 手機銀行開立

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低門檻4.75厘 現有資金4.65厘

由上可見，最高息的6個月存期多數要百萬新資金，若果低門檻有以下選擇，2萬元起存4.65厘，現有資金4.65厘。

以下盤點6個月存期的低門檻之選︰

低門檻高息之選（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 星展銀行 4.65厘 5萬元 網上或手機銀行新資金 交銀香港 4.65厘 2萬元 個人客戶於電子渠道開立 Mox Bank 4.6厘 1元 新資金 東亞銀行 4.5厘 2萬元 全新至尊理財客戶 大眾銀行 4.5厘 1萬元 手機銀行新資金 匯立銀行 4.3厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 上海商業銀行 4.28厘 1000元 網上/流動銀行開立



本文最後更新日期︰2023年12月30日

責任編輯︰廖毅然

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