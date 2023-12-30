【定期存款】6個月4.8厘、半年收息$24,000！現有資金4.65厘

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【定期存款】12個月4.55厘 12銀行有4厘 鎖定$45,500被動收入！
趁年底開立6個月港元定期存款，可以鎖定近5厘高息至明年中。6個月港元定存目前最高4.8厘，需要100萬元新資金，若符合要求，半年收息$24,000。
目前有近20銀行的6個月存期仍有4厘高息，以下全部列出︰
|4厘港元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|南洋商業銀行
|4.8厘
|100萬元
|特選理財客戶新資金
|集友銀行
|4.7厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|華僑銀行
|4.65厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|星展銀行
|4.65厘
|5萬元
|網上新資金
|交銀香港
|4.65厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|大眾銀行
|4.6厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|Mox Bank
|4.6厘
|1元
|新資金
|東亞銀行
|4.55厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.5厘（188天）
|300萬元
|理財金客戶新資金
|富邦銀行
|4.4厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|匯立銀行
|4.3厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|上海商業銀行
|4.28厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|信銀國際
|4.25厘
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|建行亞洲
|4.2厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|滙豐銀行
|4.2厘
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶網上新資金
|中銀香港
|4.2厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
|恒生銀行
|4.2厘
|1萬元
|網上新資金
|渣打銀行
|4.2厘
|1萬元
|網上新資金
|招商永隆
|4.1厘
|500萬元
|手機銀行開立
低門檻4.75厘 現有資金4.65厘
由上可見，最高息的6個月存期多數要百萬新資金，若果低門檻有以下選擇，2萬元起存4.65厘，現有資金4.65厘。
以下盤點6個月存期的低門檻之選︰
|低門檻高息之選（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|星展銀行
|4.65厘
|5萬元
|網上或手機銀行新資金
|交銀香港
|4.65厘
|2萬元
|個人客戶於電子渠道開立
|Mox Bank
|4.6厘
|1元
|新資金
|東亞銀行
|4.5厘
|2萬元
|全新至尊理財客戶
|大眾銀行
|4.5厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|匯立銀行
|4.3厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|上海商業銀行
|4.28厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
本文最後更新日期︰2023年12月30日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息